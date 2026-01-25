Fútbol | Tercera RFEF
La Peña Deportiva se lleva el derbi ibicenco y el Inter Ibiza vence en Can Cantó
La SD Formentera cayó a domicilio ante el Constància
La Peña Deportiva continúa con su buena racha y sumó tres puntos este domingo ante la SD Portmany tras imponerse por 2-0, gracias a los goles de Salinas en la primera parte y de Julen, que firmó el tanto definitivo al inicio de la segunda mitad. Con este triunfo, los de la Villa del Río se mantienen en la tercera posición con 45 puntos, a solo tres del Mallorca B —que cayó por 3-1 ante el Llosetense— y del Manacor. Los de Sant Antoni, por su parte, continúan un punto por encima de los puestos de descenso tras el empate del Rotlet Molinar en el feudo del Felanitx.
También sumó una nueva victoria el Inter Ibiza, que se impuso con autoridad en Can Cantó al Platges de Calvià gracias a los goles de Antonio Rodríguez y Roque. El conjunto ibicenco escala hasta la octava posición con 24 puntos, a ocho del play-off y con diez de ventaja sobre la zona de permanencia.
La nota negativa de la jornada la protagonizó la SD Formentera, que no termina de arrancar y encajó una nueva derrota, esta vez por 2-1 ante el Constància, un resultado que aleja aún más al conjunto rojinegro de los puestos de play-off, ya situados a nueve puntos.
