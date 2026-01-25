Mucha lucha y poco premio para el San Pablo-Eivissa en Ferrol

El San Pablo-Eivissa sumó una nueva derrota este domingo tras caer por 3-2 ante el Valdetires Ferrol FSF, en el encuentro correspondiente a la jornada 12, que tuvo que aplazarse en su día por humedades en el pabellón gallego.

Las ibicencas llegaron a la cita tras vivir una auténtica odisea en un fin de semana que se presentaba exigente, con dos partidos programados: el correspondiente a la jornada 17 el sábado y el aplazado de la jornada 12 el domingo. Sin embargo, solo pudieron disputar el encuentro dominical, ya que el sábado no lograron aterrizar en A Coruña debido a que la pista estaba completamente nevada, circunstancia que obligó a la expedición a regresar a Madrid.

El San Pablo, que afrontaba el partido en séptima posición con 23 puntos en 15 jornadas, ofreció una buena imagen pese a la derrota. Las jugadoras de Sergio Oruj saltaron al parqué del pabellón de Esteiro con un marcador adverso de 2-0, resultado con el que se suspendió el choque el pasado 7 de diciembre. Lejos de venirse abajo, las ibicencas sacaron carácter y competitividad en la segunda mitad.

El premio llegó tras un gran robo de Lucía, que asistió a Fati para que la pichichi del equipo y segunda máxima goleadora de la categoría recortase distancias y metiese de lleno al San Pablo en el partido, además de sembrar el nerviosismo en el conjunto ferrolano.

A partir de ahí, el encuentro entró en una fase de ida y vuelta. Fati estuvo muy cerca de empatar tras una falta colgada desde el costado derecho, mientras que el Valdetires respondió con una ocasión clarísima al contragolpe que una jugadora ibicenca sacó bajo palos cuando el gol parecía cantado.

El partido se vio interrumpido por la lesión de la jugadora brasileña Robertinha, que tuvo que abandonar la pista entre gestos evidentes de dolor en su pierna izquierda, llevada en brazos por sus compañeras. Tras la reanudación, el encuentro volvió a detenerse por la lesión de una jugadora local, que pudo salir por su propio pie.

Ana amplió la ventaja para el Valdetires en el minuto 28 con el 3-1, pero el San Pablo no bajó los brazos y, ya con portera-jugadora, volvió a meterse en el partido a falta de cinco minutos. Una jugada bien elaborada terminó en las botas de Yara, que no perdonó el error de la guardameta local y firmó el 3-2.

El tanto dio alas a un San Pablo que se volcó en busca del empate ante un Valdetires que empezó a acusar las dudas y apenas lograba salir de su área. Sergio Oruj solicitó un tiempo muerto para intentar la heroica, pero el conjunto gallego supo defender con orden, cerrando espacios y sin conceder ocasiones claras.

Finalmente, las ibicencas se marcharon de Ferrol sin premio tras caer por 3-2 y regresaron de vacío a Eivissa. El San Pablo-Eivissa cierra la jornada en octava posición con 23 puntos.