Juan Díaz y Susana Sevillano se imponen en la tradicional Pujada al Puig de Missa

Santa Eulària vivió este domingo su mañana de running más intensa en lo que va de año. La Pujada al Puig de Missa celebró su trigésimo tercera edición con una participación que volvió a confirmar el tirón de esta prueba histórica: más de medio millar de corredores tomaron parte en el conjunto de competiciones, entre las dos carreras principales y las pruebas de categorías inferiores.

La jornada se abrió con la tradicional Pujada al Puig de Missa, el trazado más breve —2,2 kilómetros—, pero también uno de los más intensos del calendario local por su subida final, corta y exigente, que suele decidirlo todo en cuestión de metros.

En la categoría masculina, el triunfo se lo llevó Juan Díaz, que firmó un tiempo de 7:52 y supo gestionar la dureza del último ascenso para mantener a raya a sus perseguidores. La segunda plaza fue para Christian Torres, que cruzó la meta en 7:58, mientras que Óscar Tolosa concluyó tercero con 8:14, completando un podio de alto nivel y ajustado entre los dos primeros clasificados.

Daniel Planells, ganador de la Pujada Extrem, junto a Van Den Driessche y Daniel Torres / JA RIERA

En la categoría femenina, Susana Sevillano fue la más rápida, imponiendo un ritmo sólido desde el inicio y rematando con autoridad en el tramo decisivo para ganar con un tiempo de 9:02. Tras ella, completaron el podio María Bonet, segunda con 9:37, y Carolina Gámez, tercera con 9:42, en una llegada muy ajustada por la segunda plaza.

Daniel Planells y Jillian Uhlenbrock se llevan la Pujada Extrem

En la clasificación masculina de la prueba reina -la Pujada Extrem de 10 kilómetros-, el corredor Daniel Planells se proclamó vencedor con un tiempo de 43:45. El podio lo completaron Victor Van Den Driessche, segundo con 46:18, y Daniel Torres, tercero con 46:24.

En la categoría femenina, la victoria fue para Jillian Uhlenbrock, que cruzó la línea de meta en 51:43 tras una carrera muy consistente. La segunda posición fue para Ana Bella Castaño, con 1:03:09, y el tercer puesto lo ocupó Andrea Serna, con 1:04:15, en una prueba que también tuvo un componente de resistencia mental añadido por el viento y el desgaste acumulado.

Algunos corredores trotan durante la tradicional Pujada al Puig de Missa / J.A. RIERA

El evento se desarrolló en una jornada soleada y con condiciones favorables para correr, aunque el protagonismo meteorológico lo acaparó el fuerte viento del oeste, que acompañó a los participantes a lo largo de la mañana y añadió un punto extra de dureza, especialmente en los tramos más expuestos.

Las carreras de categorías inferiores completaron el programa y reforzaron el componente formativo de una jornada pensada no solo para competir, sino también para fomentar el deporte entre los más jóvenes y consolidar un ambiente familiar que se mantiene edición tras edición.

Con una nueva entrega marcada por la participación masiva, el viento de poniente y el esfuerzo en la subida final, Santa Eulària volvió a confirmar que la Pujada al Puig de Missa es mucho más que una carrera: es una tradición deportiva que se renueva cada año y que sigue congregando a la comunidad atlética de la isla alrededor de uno de sus escenarios más emblemáticos.