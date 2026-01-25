El Gasifred expresa su malestar tras la suspensión del partido en Ceuta

El Gasifred Atlético ha mostrado públicamente este domingo su malestar por la situación vivida este fin de semana en su desplazamiento a Ceuta, donde finalmente no pudo disputar su partido de Segunda División debido al cierre de las instalaciones deportivas por una alerta meteorológica.

La expedición ibicenca llegó a Ceuta el viernes a las 22 horas, tras una travesía del Estrecho "complicada por el temporal", aunque desde el club señalan que, "pese a las condiciones meteorológicas adversas, las actividades deportivas en pabellones se desarrollaron con normalidad" durante esa jornada. Además, aseguran que en "ningún momento" fueron informados de la "existencia de una alerta amarilla que pudiera derivar en el cierre de las instalaciones".

Fue el sábado alrededor de las 13 horas cuando el club local comunicó al Gasifred que los pabellones quedaban cerrados por decisión del Instituto Ceutí del Deporte, siguiendo las recomendaciones de Protección Civil y del Gobierno de la Ciudad Autónoma ante la citada alerta amarilla. Posteriormente, el Juez Único de Competición dictaminó la suspensión del encuentro, lo que llevó al conjunto ibicenco a decidir su regreso a Ibiza, tras intentar sin éxito que el partido se disputase el domingo.

Desde la entidad ibicenca consideran que el encuentro se podría haber "celebrado sin problemas", ya que, según explican, las condiciones meteorológicas "eran buenas". El club se ofreció a jugar el partido el domingo, pero las instalaciones continuaron cerradas por la misma alerta, lo que hizo inviable cualquier alternativa.

El Gasifred Atlético lamenta especialmente "el perjuicio económico que supone tener que desplazarse de nuevo a Ceuta para disputar el encuentro aplazado" y entiende que, con una mejor comunicación y previsión, "se podría haber evitado el viaje". En este sentido, la entidad ha anunciado que hará "todo lo necesario para reclamar los daños ocasionados por esta situación".