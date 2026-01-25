Andrea Romero, subcampeona de España de cross

La atleta formenterense Andrea Romero ha conquistado este domingo su primera medalla absoluta en un Campeonato de España de campo a través, al proclamarse subcampeona nacional el Almodóvar del Río (Córdoba).

En una carrera marcada por el barro que predominaba sobre el circuito cordobés, Romero sacó a relucir su talento como 'crossista'. La balear mantuvo un reñido pulso por la victoria con la asturiana Isabel Barreiro (oro) y la castellanoleonesa Claudia Corral (bronce), con opciones de victoria hasta el final.

Incluso en la última vuelta, con Barreiro liderando a una veintena de metros de distancia, Romero siguió apretando los dientes. En cada subida, en cada revirado giro del trazado embarrado, la formenterense trató de recortar distancias, aunque su rival no terminó de abrirle la puerta hasta la meta.

«En cuanto vi el circuito supe que iba a disfrutar porque me gusta un montón el barro. Era un circuito duro, muy técnico a la hora de correr y que iba cargando kilómetro a kilómetro. Así que decidí salir de menos a más, creo que de forma inteligente, y me fui encontrando brutal. No he perdido de vista a Claudia e Isabel y en la última vuelta me lancé a por ella, pero con tanto barro no he sido capaz de recortar tanto como esperaba», señaló Romero.

«Hoy me he demostrado que Isabel Barreiro, que es una de las mejores 'crosseras' de España, es quizá un poco más alcanzable de lo que yo misma pensaba. Estoy muy contenta», añadió. «Soy consciente de que hoy faltaban muchas de las mejores atletas de España, pero me hubiera gustado poder enfrentarme a ellas y demostrar lo muy en forma que estoy», remató.

Y es que, desde que se marchó a León para entrenar a las órdenes de José Enrique Villacorta, Romero no ha dejado de progresar. «Estoy muy contenta con el nuevo método, confío mucho en él, estoy en forma y sé que cuando tenga que salir, saldrá», apuntó al respecto.

Con esta medalla de plata, Andrea Romero se consagra como una de las fondistas más versátiles de España, capaz de pelear por todo en pista, campo a través y asfalto: «Esta plata me sirve para seguir motivándome, lo he hecho lo mejor que tenía dentro y ahora toca seguir, con muchas ganas por todo lo que se viene en los próximos meses».

Las próximas citas de la atleta de HOKA serán el Gran Premio de Cáceres de Campo a Través, el próximo domingo; el 10K Gimnástica de Ulía en San Sebastián, el 8 de febrero; y, más a medio plazo, su debut en la distancia de 21 kilómetros en el Medio Maratón de Berlín, el 29 de marzo.