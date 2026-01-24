El Trasmapi HC Eivissa naufraga en Alicante

El Trasmapi HC Eivissa ha caído goleado por 30-19 en su desplazamiento de este sábado ante el Agustinos Alicante, segundo clasificado, que decidió el encuentro en una segunda parte en la que borró del mapa al conjunto pitiuso. La derrota pone fin a la racha de tres victorias consecutivas del equipo de Geno Tilves.

El partido se le puso cuesta arriba desde el inicio al conjunto ibicenco, que en apenas tres minutos ya veía cómo su rival abría brecha en el marcador (3-0), aprovechando la nula eficacia ofensiva del Trasmapi. Con el paso de los minutos, los pitiusos fueron desperezándose y lograron mantenerse con apenas dos o tres goles de desventaja, sin llegar a engancharse del todo ni permitir que los alicantinos se escaparan. Sin embargo, el Agustinos apretó líneas en defensa y, con un alto nivel de intensidad, alcanzó una ventaja de cinco tantos en el ecuador del primer acto (7-3).

Ante las dificultades de sus jugadores para desarbolar la férrea defensa local —que solo había encajado tres goles en los primeros 15 minutos—, Geno Tilves se vio obligado a solicitar tiempo muerto. El parón no mejoró la producción ofensiva, pero sí provocó una reacción desde atrás. El Trasmapi se arremangó, ajustó su defensa y logró frenar la sangría, llegando a colocarse de nuevo a tres goles y metiendo el miedo en el cuerpo al conjunto colegial, lo que llevó a Alejandro Carrillo a detener el partido con un tiempo muerto.

Los mejores minutos del partido

Ambos equipos ofrecieron entonces sus mejores minutos y el encuentro entró en un vibrante intercambio de golpes. No obstante, el Agustinos volvió a elevar el listón en el tramo final de la primera mitad y se marchó al descanso con una renta de cuatro goles (12-8), pese a las tres intervenciones de mucho mérito de Broto, que evitaron que la diferencia fuese mayor y mantuvieron con vida a los ibicencos.

Tras el paso por vestuarios, el Agustinos Alicante salió decidido a sentenciar el partido. Lo hizo con un balonmano muy fluido en ataque, encontrando continuidad y conectando con una grada que empujó con fuerza. Fruto de ese dominio, los locales alcanzaron su máxima renta hasta el momento en el minuto 36 (17-11), ante un Trasmapi anestesiado, capaz de igualar en intensidad pero no en acierto.

El conjunto alicantino tenía el partido donde quería y solo le faltaba rematarlo. Jugó con la impotencia de los ibicencos, que intentaron reengancharse a base de algún chispazo aislado, pero cuando lograban superar la defensa local se encontraban una y otra vez con el guardameta, que firmó una auténtica exhibición, especialmente en la segunda mitad, desesperando a los jugadores ibicencos.

La sangría no se detuvo y Tilves tuvo que volver a parar el encuentro con 19-11 en el marcador para evitar que la goleada adquiriese tintes aún más sonrojantes. Tras el parón, ambos equipos levantaron el pie del acelerador, especialmente un Agustinos satisfecho con su botín, cuyo entrenador aprovechó para repartir minutos y evitar contratiempos en modo de lesiones.

Desde ese momento y hasta el final, el choque fue un mero trámite para los locales, que dejaron correr el cronómetro y acabaron endosando al Trasmapi la segunda derrota más abultada de la temporada, cerrando el marcador con un contundente 30-19, por lo que caen hasta la décima posición con 18 puntos.