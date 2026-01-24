Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol sala

Suspendidos los partidos de Gasifred Atlético y San Pablo-Eivissa a causa de los temporales

El conjunto azulón regresa este domingo a la isla tras el cierre de las instalaciones de su rival, mientras que las de ca n´Escandell pasan la noche en Madrid por la imposibilidad de volar a Galicia

La expedición del Gasifred Atlético, en tierras ceutís tras la suspensión de su partido / Vicent Tur

Juan López

Ibiza

Gasifred Atlético y San Pablo-Eivissa no han podido disputar sus respectivas jornadas de liga durante la tarde de este sábado como consecuencia de los efectos que están provocando los temporales en gran parte del país y que han obligado a clubes y aerolíneas a suspender sus correspondientes itinerarios.

El Gasi se desplazó hasta Algeciras para poner rumbo a Ceuta y jugar su partido ante el Unión África Ceutí. Sin embargo, desde el club norteafricano informaron del cierre de sus instalaciones como medida preventiva de seguridad frente a las condiciones meteorológicas. Los ibicencos, que pasarán la noche de este sábado en Málaga tras conocer la noticia, regresarán este domingo a la isla, a la espera de conocer la nueva fecha en la que se llevará a cabo el encuentro.

Peor suerte han corrido las jugadoras del San Pablo-Eivissa. La plantilla y el cuerpo técnico completo salieron durante la mañana de este sábado hacia Madrid para coger otro vuelo que les llevara a A Coruña y poder jugar su partido ante el ENCE Marín. Sin embargo, la tripulación del avión decidió en pleno vuelo a Galicia que la opción más segura era regresar nuevamente a la capital y, ante la negativa del club pitiuso a tomar un viaje largo en autobús dado el estado actual en el que se encuentran las carreteras, se optó por acordar la suspensión del partido.

No obstante, la expedición tomará otro vuelo este domingo por la mañana para disputar el partido aplazado el pasado 6 de diciembre ante el Valdetires Ferrol y que las de ca n´Escandell iban perdiendo por 2-0 en el minuto 16 de la primera parte.

TEMAS

