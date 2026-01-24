Fútbol sala
Suspendidos los partidos de Gasifred Atlético y San Pablo-Eivissa a causa de los temporales
El conjunto azulón regresa este domingo a la isla tras el cierre de las instalaciones de su rival, mientras que las de ca n´Escandell pasan la noche en Madrid por la imposibilidad de volar a Galicia
Gasifred Atlético y San Pablo-Eivissa no han podido disputar sus respectivas jornadas de liga durante la tarde de este sábado como consecuencia de los efectos que están provocando los temporales en gran parte del país y que han obligado a clubes y aerolíneas a suspender sus correspondientes itinerarios.
El Gasi se desplazó hasta Algeciras para poner rumbo a Ceuta y jugar su partido ante el Unión África Ceutí. Sin embargo, desde el club norteafricano informaron del cierre de sus instalaciones como medida preventiva de seguridad frente a las condiciones meteorológicas. Los ibicencos, que pasarán la noche de este sábado en Málaga tras conocer la noticia, regresarán este domingo a la isla, a la espera de conocer la nueva fecha en la que se llevará a cabo el encuentro.
Peor suerte han corrido las jugadoras del San Pablo-Eivissa. La plantilla y el cuerpo técnico completo salieron durante la mañana de este sábado hacia Madrid para coger otro vuelo que les llevara a A Coruña y poder jugar su partido ante el ENCE Marín. Sin embargo, la tripulación del avión decidió en pleno vuelo a Galicia que la opción más segura era regresar nuevamente a la capital y, ante la negativa del club pitiuso a tomar un viaje largo en autobús dado el estado actual en el que se encuentran las carreteras, se optó por acordar la suspensión del partido.
No obstante, la expedición tomará otro vuelo este domingo por la mañana para disputar el partido aplazado el pasado 6 de diciembre ante el Valdetires Ferrol y que las de ca n´Escandell iban perdiendo por 2-0 en el minuto 16 de la primera parte.
Suscríbete para seguir leyendo
- El jiu-jitsu ibicenco se cuelga tres medallas en el Campeonato de Europa
- Más de 4.000 deportistas ya se han sumado al Santa Eulària Ibiza Marathon
- El Ibiza Rugby Club se estrena en Es Putxet con una aplastante victoria
- Leo Román: "Espero que salgan más jugadores de Ibiza porque hay mucho talento"
- Ibiza cancela la presentación de su agenda deportiva para 2026 en Fitur
- Los arqueros ibicencos dejan su sello en el Torneo de Nîmes
- La SD Portmany incorpora a Santi Alzate para reforzar el ataque
- Edu Frías se viste de superhéroe para darle un punto a la SD Ibiza