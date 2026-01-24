La SD Ibiza, en busca de su sexta victoria en Sant Rafel

La SD Ibiza regresa una semana más a la que es su nueva casa durante esta temporada. El Municipal de Sant Rafel acogerá este domingo a las 12 horas el duelo que enfrentará al conjunto rojillo contra el Espanyol B, en el partido correspondiente a la jornada 20 del Grupo 3 de Segunda RFEF. Los isleños tendrán que afrontar el duelo con las bajas sensibles de sus dos capitanes: Jaume Villar por sanción y Marcos por lesión.

Sa Deportiva recibe al filial espanyolista después del valioso punto que logró consumar la semana pasada en Terrassa, con penalti atajado por Edu Frías incluido. El empate volvió a confirmar el espíritu competitivo del equipo fuera de casa, que dejan entrever que los hombres de Raúl Casañ se encuentran cada vez más cómodos en una categoría a la que ascendieron hace tan solo dos años.

Solidez defensiva

Los pitiusos, novenos con 26 puntos, vuelven a un campo donde aún no saben lo que es perder. Cinco victorias y un empate colocan a Sa Deportiva como uno de los mejores locales de toda la categoría, con un total de 16 puntos de 18 posibles. Sin duda, un dato que invita a la ilusión y a aunar a una afición que, pese a no poder ver a su equipo en el recién estrenado Estadi Municipal de Es Putxet, salen contentos y orgullosos de su equipo después de cada partido de los rojillos.

El encuentro ante el Terrassa fue una prueba más de que este equipo sabe sufrir cuando las circunstancias no son las mejores. La solidez defensiva de unos imponentes Tomás Bourdal y Diego Jiménez, además del gran trabajo que Raúl Castro lleva a cabo tanto en faceta ofensiva como defensiva en banda derecha, reafirman el espíritu combativo de un grupo que siempre va a más.

Javier Cabezas y Joan Pol ya son rojillos

En el ataque, Casañ ha encontrado la tecla con Marcos, Busi y Gilbert. Pese a jugar sin una referencia arriba, el técnico ha conseguido estructurar un sistema de juego en el que los tres atacantes pueden relucir sus virtudes y crear ocasiones con peligro sin echar de menos a un nueve. Sin embargo, la incorporación de Fernando Vargas, goleador el otro día, y de Javi Cabezas, apuntan a nuevos cambios en el once titular, que volverá a contar con un ariete rematador en la punta de lanza de los ibicencos. El club hizo oficial este viernes el fichaje de Cabezas, extremo derecho de 35 años que procede del Benidorm y que llega para reforzar la parte delantera de la plantilla, tras haber pasado por equipos de entidad como el Córdoba o el Huesca.

La nueva incorporación entrará en la convocatoria de Casañ para el partido de este domingo. Junto a él también estará Joan Pol, portero de 20 años del Mallorca B y cuyo fichaje ha anunciado la entidad rojilla durante el mediodía de este sábado para suplir la baja de larga duración de Rymvidas Kiriejevas.

«Es un rival fuerte, con jugadores jóvenes que compiten bien y que son llamados para jugar con el primer equipo», explica Casañ a este diario en la previa del partido del domingo. El técnico no se fía de los espanyolistas y considera que su equipo deberá «estar muy atento a las segundas jugadas» y «aprovechar la dinámica positiva y la confianza en el grupo» para seguir sumando puntos.

La SD Ibiza ya está preparada para ir a por su sexta victoria en Sant Rafel y despedir el mes de enero con buen sabor de boca en el campo donde cualquier cosa es posible.