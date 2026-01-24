Leo Román: "Espero que salgan más jugadores de Ibiza porque hay mucho talento"

¿Qué se siente al ser el primer portero ibicenco en Primera División?

No era consciente de ese dato, pero bueno, lo llevo con naturalidad, creo que siempre es bueno que salgan deportistas de la isla, porque creo que lo tenemos un poquito más complicado que los demás. Ahora, los equipos de Ibiza están creciendo, cada vez suben más de categoría, la UD Ibiza ha estado incluso en Segunda División, ya una categoría profesional, y eso creo que abre las puertas a los chavales para poder seguir creciendo y sobre todo poder hacerlo en la isla, que es algo importante.

Es el espejo en el que se miran muchos jóvenes de la isla.

Bueno, ojalá sea así. Yo siempre he intentado trabajar y he tenido muy claro mi objetivo. Siempre supe que al estar en Ibiza las cosas son más complicadas porque para salir de allí, al no haber equipo profesional, es más difícil, pero creo que puede ser un buen ejemplo para los chavales, para ver que si hacen las cosas bien y aprovechan sus oportunidades, tendrán sus opciones. Es verdad que partes con un hándicap negativo, pero creo que ese hándicap está siendo menor cada vez por la gran labor que se está haciendo en la isla. Espero que salgan más jugadores porque talento hay.

¿Cómo se gestó su salida de Ibiza en el año 2020?

Yo llevaba años en los que sabía que mi futuro tenía que estar lejos de la isla y tenía que buscar una salida, porque al final vas cumpliendo años y vives en una contrarreloj. Yo tenía mi sueño y tenía que salir para intentar abrirme puertas. El año que subió la Peña Deportiva y pude mostrarme a nivel nacional me ayudó mucho, porque se me abrieron varias puertas y decidí venir a Mallorca, un sitio que siempre me gustó desde niño y en el que he acertado plenamente con mi decisión.

Hasta que llegó su cesión a Oviedo, un punto de inflexión en su carrera profesional.

Sí, la verdad es que Oviedo fue un punto determinante en mi carrera. Uno siempre tiene que pasar por esos momentos porque es muy complicado asentarse en Primera División y conseguir tener continuidad. Como bien has dicho, nadie me ha regalado nada, las cosas han sido complicadas, he tenido que pasar muchas cosas para poder llegar a tener la continuidad que tengo ahora. Llegué aquí hace seis años y las cosas son complicadas, he pasado momentos mejores y peores, pero siempre me he mantenido estable y he seguido creciendo. El año que salí cedido al Oviedo me dio muchísimo, la gente me arropó de una forma espectacular y es una experiencia que me voy a llevar para toda la vida, creo que fue un año muy bonito para mí e hizo que aquí la gente me viese de otra forma.

Vuelve de Oviedo y no es titular, pero juega contra FC Barcelona y Real Madrid y la rompe, ¿cómo vivió esa mezcla de sensaciones?

Es complicado cuando uno ve que no confían en él o que eligen otras opciones. Pero hay que mantener la estabilidad y la calma. Yo iba teniendo minutos porque el míster siempre me dio oportunidades y yo las aproveché. Creo que desde la eliminación en Copa del Rey hasta el primer partido contra el Barça pasan como tres o cuatro meses que fueron bastante duros, pero me preparé porque esos partidos son los que marcan la diferencia. Creo que al final de una temporada muy complicada consigo sacar cosas muy positivas y, sobre todo, me fui muy reforzado a nivel personal y a nivel deportivo.

El pasado verano, renovó con el RCD Mallorca hasta 2030. ¿Qué significa para usted la confianza que le ha mostrado el club?

Desde hacía mucho tiempo buscaba tener esa continuidad. La portería nunca es de uno. Siempre hay que dar el nivel y trabajar duro porque la titularidad es lo que quieren todos los jugadores. Cuando la tienes, la tienes que valorar y cuidarla como si fueses ese suplente que aprieta para poder jugar. Estoy muy contento de que el club haya confiado en mí con esa renovación y ahora me toca a mí devolverle esa confianza.

Esta temporada, el equipo está peleando por la permanencia. ¿Cómo llevan esa presión y qué objetivos tienen para lo que resta de curso?

Lo principal es intentar hacer una segunda vuelta mejor que la primera. La zona baja siempre está muy disputada, todo se basa en detalles. Son muchos equipos ahí abajo, creo que tenemos que mantener la calma, intentar mejorar las cosas que hemos hecho mal en la primera vuelta para que en la segunda podamos sacar más puntos y conseguir ese objetivo que es permanecer otro año más en Primera División. Estoy seguro de que con el equipo que tenemos, haciendo las cosas que tenemos que hacer, lo conseguiremos.

Qué le dolería más, ¿no jugar o perder un partido por un error suyo?

Es una buena pregunta, la verdad es que nunca me la había planteado (risas). Las dos cosas duelen. Pero bueno, no te sabría decir, al final se equivoca el que juega y yo prefiero equivocarme mientras esté jugando, porque eso te hace aprender.

¿Qué tal lleva el hecho de ser un jugador de élite?

Con mucha naturalidad. Intento hacer las mismas cosas que he hecho toda la vida, estar con mi familia, con mis amigos... Al final, es la vida que yo siempre he querido tener y no me da más responsabilidad ni más presión.

¿Qué le diría a un niño ibicenco que sueña con ser portero de Primera División?

Que disfrute. Que disfrute el trayecto, que luche, y que si es lo que le motiva, apueste por ello. Que lo haga siempre lo mejor posible, pero disfrutando de ese camino. Porque así lo he hecho y han sido años muy bonitos. Yo ahora miro hacia atrás y me da vértigo de todo lo que he pasado, lo que he vivido, tantos momentos de incertidumbre, de no saber hacia dónde va tu camino. Pero cuando te mantienes estable y disciplinado, esos momentos de nubes se desvanecen y acabas siempre viendo la luz.

Este domingo se enfrenta al Atlético de Madrid. ¿Qué se siente al enfrentarse todas las semanas a los mejores jugadores del mundo?

Hay que estar muy concentrado, pero siempre. Da igual contra qué equipo juegues porque el nivel de calidad de todos los jugadores es bestial. Una vez saltas al campo, somos 11 contra 11, lo que hace que todo se iguale. Somos personas y estamos en el mismo terreno de juego, por lo que hay que tomárselo con tranquilidad, naturalidad y, sobre todo, analizando y sabiendo que son jugadores de una calidad extrema.

¿Cuáles son sus sueños como futbolista?

Mi principal sueño es tener una carrera estable en Primera División, poder disfrutar muchísimo de esto y estar sano. Luego, si se dan situaciones mucho más favorables, pues mucho mejor. Yo desde pequeño soñaba con jugar en Primera División y con tener estabilidad, y ahora lo tengo. Te podría decir cosas muy ambiciosas que evidentemente tengo en mente y quiero conseguir, pero realmente lo que quiero es estabilidad, asentarme en la categoría y poder disfrutar durante muchos años de lo que más me gusta, que es jugar a fútbol, de forma sana y de forma estable.