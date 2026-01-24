El Ibiza Rugby Club se proclama campeón de la Liga Balear con otra exhibición en Es Putxet

Una semana y media después de que se estrenara el Estadi Municipal de Es Putxet, ya ha acogido su primer gran triunfo. El Ibiza Rugby Club se proclamó campeón de la Liga Balear durante la tarde de este sábado tras imponerse de forma contundente a El Toro RC por 46-0. Los aficionados que ocuparon las gradas del nuevo campo celebraron el triunfo con toda la plantilla, que se lleva el alirón autonómico tras una temporada inmaculada en la que no ha perdido ningún partido y ha avasallado a todos sus rivales.

Mohammed Zaki, con 21 puntos, fue la principal figura en el combinado que dirige Ilie Vacar, que dejó gran parte del trabajo hecho durante el primer periodo, con un parcial de 40-0. El capitán galés, Andrew Loveridge, fue el segundo máximo anotador de los hombres de Vacar con dos ensayos y diez puntos para su casillero personal.

«La isla necesita el rugby»

«Hoy se ha demostrado que la isla necesita el rugby», sentenció a este diario el técnico y exjugador del equipo, Ilie Vacar, después de la exhibición de los suyos sobre el césped de Es Putxet. «Estamos orgullosos del trabajo de los chicos, de toda la gente que ha venido a vernos y que también ha aportado», cuenta el preparador, que cree que este deporte «está creciendo bastante a nivel nacional» y que «hay que aprovechar este momento».

Sobre el desempeño de sus jugadores sobre el césped, el técnico considera que la clave del partido estuvo en «sorprenderles en la delantera con los primeros ocho». Asimismo, «las buenas actitudes y la disciplina en defensa» han sido fundamentales para llevarse el triunfo, según apunta el entrenador, que señala que el grupo en faceta defensiva «ha sido un muro» y que «ahora toca disfrutar porque los chicos se merecen lo mejor», subraya.

Aunque aún faltan varias jornadas para que concluya el campeonato liguero, el Ibiza Rugby Club consigue un nuevo título para su palmarés y ya cuenta con otro triunfo histórico para la isla de Ibiza, que ve cómo el deporte del rugby sigue escalando en el escenario balear y nacional.