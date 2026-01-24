Una exhibición de Nacho Martín le da el triunfo al Sa Real Instalaciones Arévalo Ibiza

El Sa Real Instalaciones Arévalo Ibiza se ha logrado imponer durante la tarde de este sábado en la cancha del Boet Mataró por 77-87. Los ibicencos consiguieron mantener la renta que adquirieron en la primera mitad y ponen fin a la mala dinámica de cuatro derrotas consecutivas.

En el primer cuarto ya se pudieron ver algunas muestras de lo que el conjunto naranja podía ofrecer. Nacho Martín notó 'el picorcito' en sus muñecas, con un tres de cuatro desde la línea exterior que decantó el choque para Sa Real al final de los primeros diez minutos de juego (18-23). La exhibición de Martín sobre la pista continúo en el segundo cuarto con dos triples más que, sumados al gran rendimiento anotador de Lucas Malary y el acierto exterior de Axel Castillo, llevaron a los pitiusos al +9 antes del descanso (36-45).

Nacho Martín no parecía con ganas de aflojar desde la línea de tres, y con un 7/8 en triples y varias canastas de dos, condujo a Sa Real hasta el 61-71 con 31 puntos en su casillero personal. Un auténtico recital -35 de valoración en el tercer cuarto- que fue complementado con los 17 puntos de Malary, cada vez más incisivo sobre el parqué.

El último cuarto sirvió para cerrar la masterclass de Nacho Martín, que con 37 puntos estuvo cerca de anotar la mitad de los puntos de su equipo. El Sa Real supo resistir los acercamientos del Boet Mataró en el marcador y terminó consiguiendo su primera victoria del año y el objetivo de la salvación un poco mas cerca.