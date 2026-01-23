El Ibiza Rugby Club, a por la Liga Balear en Es Putxet

El Ibiza Rugby Club está a un paso de hacer historia. El conjunto que entrena Illie Vacar tendrá la oportunidad de proclamarse campeón de la Liga Balear de forma matemática ante El Toro este sábado a las 15 horas en el Estadi Municipal de Es Putxet. Los ibicencos se encuentran en la primera posición de la tabla con 19 puntos, nueve por encima del Palma Union a falta de cuatro jornadas para el final, por lo que si los rugbistas pitiusos logran materializar cuatro o más ensayos obtendrán la victoria con punto bonus y el alirón viajará a Ibiza.

Este campeonato sería otra gran noticia para el rugby ibicenco, después del debut del primer equipo el pasado fin de semana en Es Putxet, el primer estadio de Ibiza dotado de la superficie óptima para practicar este deporte. La consecución del trofeo sería una muestra más del presente y futuro que tiene el rugby ibicenco tanto a nivel balear como nacional.

«Va a ser un partido muy disputado», cuenta Vacar a este diario en la previa del choque, ya que «ellos vienen con muchos jugadores jóvenes que corren mucho, placan muy bien y se meten muy bien abajo», subraya. Ante esta situación, el entrenador lo tiene claro: «Les tenemos preparadas unas cuantas jugadas sorpresa».

El Toro, tercero en la tabla clasificatoria con nueve puntos, viajará desde Mallorca con la intención de llevarse el triunfo en Es Putxet y escalar hasta el segundo puesto, custodiado actualmente por el Palma Union, equipo al que vencieron la semana pasada por 5-46. Los calvienses solo han perdido en una ocasión en la presente campaña, precisamente ante el Ibiza Rugby Club por 13-55 en noviembre del año pasado. Todo está preparado para que se ponga en juego el partido que puede aupar al rugby ibicenco en el panorama balear y nacional.