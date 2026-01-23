El Gasifred Atlético quiere sumar su primera victoria del año

El Gasifred Atlético quiere ver la luz al final del túnel. Los hombres de José Fernández buscarán sumar su primer triunfo del año ante el Unión África Ceutí este sábado a las 18 horas en el pabellón Guillermo Molina. El conjunto azulón encadena cuatro derrotas seguidas y tan solo ha perforado la portería contraria tres veces en los últimos cuatro enfrentamientos.

La derrota el pasado fin de semana fue de las que duelen. Los pitiusos ganaban y dominaban a un Melistar que estaba siendo inferior en el partido hasta bien entrada la segunda mitad, cuando el tanto del empate descolocó al grupo hasta caer por 1-2 en el polideportivo Sa Blanca Dona. Y es que los isleños no han conseguido demostrar el nivel que les llevó a ocupar puestos de play-off hace tan solo unas jornadas, y el partido ante los melillenses fue prueba de ello.

Cuando hay despistes defensivos, el Gasi encaja, y cuando consigue defender bien y generar ocasiones, la efectividad goleadora termina brillando por su ausencia. Aunque Usama, Faly, Ricardo López y Ramón Vargas protagonizan algunos de los mejores highlights de los ibicencos en cada partido, lo cierto es que no se están traduciendo en goles, y la falta de eficacia está penalizando a los de Fernández, ya fuera de los puestos de promoción.

La noticia esperanzadora es el estado actual del rival. El Unión África Ceutí se encuentra a dos puntos de la salvación y, aunque en los últimos partidos ha conseguido algún que otro triunfo, lo cierto es que las dos derrotas por 1-6 ante el Ejido y 2-1 ante el Sala 5 Martorell reafirman su condición como el tercer peor equipo de la categoría. El choque de este sábado será la prueba de fuego de un Gasifred Atlético obligado a ganar si no quiere continuar bajando posiciones en la tabla.