Galicia pone a prueba la solidez del San Pablo-Eivissa

El San Pablo-Eivissa afronta este fin de semana dos duelos en una jornada atípica para las del barrio de Ca n´Escandell. Las ibicencas se medirán ante el ENCE Marín este sábado a las 19.30 horas en el partido correspondiente a la jornada 17 de la Segunda División. Un día después, el domingo a las 12.30 horas, volverán a la cancha para medirse al Valdetires Ferrol y reanudar un encuentro que tuvo que suspenderse el pasado 6 de diciembre por condensación en la pista. Las turquesas iban perdiendo el encuentro por 2-0 en el minuto 16 de la primera parte, por lo que el partido se reiniciará a partir de este momento y con este resultado.

El duelo ante el ENCE Marín es uno de los más exigentes en lo que va de temporada, ya que las gallegas se encuentran actualmente en la cuarta posición con 36 puntos. Asimismo, cuatro victorias seguidas y una goleada por 1-8 frente al Atlético Mercadal dibujan un escenario exigente y complicado para las de Sergio Oruj.

No menos complicado será el enfrentamiento del domingo. Pese a las complicaciones que presentó la pista durante el partido disputado en diciembre, las ibicencas se vieron superadas durante la primera mitad por las ferrolanas, que lograron anotar dos tantos. El San Pablo-Eivissa deberá revertir la situación y ponerse el mono de trabajo para darle la vuelta al marcador de un partido que jugarán tan solo 17 horas después del partido ante el ENCE.