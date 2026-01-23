Duelo de altura para un enrachado Trasmapi HC Eivissa

Duelo de altos vuelos para el Trasmapi HC Eivissa. El conjunto ibicenco visita este sábado (19 horas, Pabellón del Colegio San Agustín) al Agustinos Alicante, en el encuentro correspondiente a la jornada 17 de la División de Honor Plata.

El plantel dirigido por Geno Tilves, quinto clasificado con 18 puntos, afronta una exigente salida ante el cuadro alicantino, tercero en la tabla con cuatro unidades más. Un partido de máxima exigencia para un equipo insular que llega a la cita en el mejor momento de la temporada, encadenando tres victorias consecutivas y consolidándose como el segundo mejor visitante de la categoría, con 10 puntos sumados lejos de Sa Blanca Dona en siete desplazamientos.

La empresa, sin embargo, no será sencilla. El Agustinos Alicante también atraviesa un buen momento de forma, con tres triunfos consecutivos, aunque como local ha cedido en dos de sus últimos cuatro compromisos, frente a OAR Coruña y Málaga. Pese a ello, el conjunto alicantino presenta números muy sólidos en su pista, donde es el segundo mejor local de la liga con 14 puntos en nueve encuentros.

Además, el duelo tendrá un componente especial con la presencia en las filas del Agustinos de Francisco Javier Bodi, exjugador del Trasmapi y auténtico cerebro del ataque alicantino. El central vivirá un partido emotivo ante su antiguo equipo, en el que militó durante cuatro temporadas, convirtiéndose en un referente para la afición ibicenca y dejando una huella imborrable en el club tanto por su rendimiento deportivo como por su compromiso fuera de la pista.

En la previa del encuentro, Geno Tilves no escondió la dificultad del reto: «Jugamos ante la revelación de la temporada. Es un equipo que ha hecho una gran primera vuelta y que se ha reforzado muy bien. Saben perfectamente a lo que juegan, tienen mucho gol y buenos extremos, por lo que son un conjunto muy completo. Además, son intensos en defensa y cuentan con una gran portería, así que será un partido muy complicado. Tenemos que dar nuestro máximo nivel y cometer muy pocos errores si queremos estar en partido. Si lo logramos, todo se decidirá por detalles».