Sant Antoni vuelve a licitar la reforma integral del pabellón Quartó de Portmany por 2,1 millones

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha sacado de nuevo a licitación el proyecto de reforma integral del pabellón Quartó de Portmany, después de que el procedimiento abierto el pasado verano se declarara desierto. Tras una revisión técnica y presupuestaria, el consistorio ha actualizado el importe de la actuación, que asciende a 2.112.809,46 euros, y mantiene un plazo de ejecución de doce meses.

La intervención plantea una modernización completa de la instalación deportiva, con el objetivo de adaptarla a las necesidades actuales de los usuarios y cumplir los estándares técnicos y de accesibilidad. Entre los trabajos previstos figuran la renovación de la cubierta, la mejora de la eficiencia energética, la rehabilitación de vestuarios, la sustitución del pavimento de la pista, el cambio de la iluminación y la puesta al día de las instalaciones de electricidad, fontanería, saneamiento y climatización.

El proyecto también incorpora mejoras para facilitar el acceso y la circulación a personas con diversidad funcional, además de la instalación de nueva equipación deportiva como canastas, porterías y mobiliario. En el apartado energético, se contempla la colocación de placas solares fotovoltaicas en la cubierta, con una potencia total instalada de 156 kW.

«Una instalación clave»

La concejala de obras públicas, Neus Mateu, ha explicado que, tras la primera licitación fallida, se ha realizado «una revisión exhaustiva del proyecto y del presupuesto» para ajustarlo a las mejoras y necesidades del recinto, destacando que la reforma permitirá renovar la imagen del polideportivo y mejorar su funcionalidad, consumo energético y accesibilidad.

Por su parte, el concejal de deportes, Daniel Sánchez, ha subrayado que se trata de una actuación prioritaria para el Ayuntamiento, al ser el Quartó de Portmany «una instalación clave» para la actividad diaria de clubes y usuarios, y ha asegurado que la reforma permitirá ofrecer «un espacio moderno y seguro» para la práctica deportiva. Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 2 de febrero a través de la plataforma de contratación del Sector público, donde también está disponible la documentación técnica del proyecto.