Eivissa repetirá como sede de la Copa del Mundo de natación en aguas abiertas en 2026

Ibiza volverá a situarse en el mapa internacional de la natación en aguas abiertas. El Consell Insular, el Ayuntamiento de Santa Eulària des Riu y la Federación Nacional de Natación han confirmado este jueves, en el marco de FITUR, que la isla será sede de la segunda etapa del Campeonato del Mundo de Natación en Aguas Abiertas 2026, una de las citas más destacadas de esta disciplina.

Según el calendario previsto, la primera etapa de la competición se celebrará en Egipto, mientras que la segunda llegará a Ibiza, consolidando así a la isla como escenario habitual de eventos deportivos de primer nivel. El evento deportivo tendrá lugar durante los próximos días 24 y 25 de abril en aguas de Santa Eulària, mientras que el 26 se celebrará el Campeonato de España para redondear un fin de semana histórico.

150 nadadores de élite

El presidente del Consell, Vicent Marí, subrayó que acoger una prueba de estas características supone «una oportunidad extraordinaria» para seguir posicionando Ibiza como un destino deportivo de calidad, con capacidad para organizar competiciones internacionales «con garantías». En la misma línea, la alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, destacó que volver a albergar una etapa de la Copa del Mundo es «un honor» y una muestra del éxito de la edición anterior, asegurando que la respuesta de atletas y federaciones demostró que el municipio está preparado para formar parte del calendario internacional.

La prueba celebrada el año pasado registró, según datos de la organización, la participación de cerca de 700 nadadores, de los cuales 150 eran de élite, y atrajo a alrededor de 1.400 personas entre participantes y acompañantes, cifras que evidencian el impacto deportivo y económico de este tipo de competiciones en la isla.