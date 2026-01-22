3 Días Trail Ibiza 2026 abre inscripciones el 14 de febrero con nueva etapa nocturna por Dalt Vila

La 3 Días Trail Ibiza vuelve a aparecer en la escena internacional de Ibiza. La competición abrirá inscripciones el próximo 14 de febrero para su decimotercera edición, que se celebrará del 27 al 29 de noviembre de este año. Tras una edición 2025 de récord —con más de 1.200 corredores de 41 nacionalidades— la organización anuncia un programa con cambios de sedes, nuevos recorridos y un refuerzo del componente competitivo para los atletas de las Illes Balears.

Las inscripciones se tramitarán desde el 14 de febrero a través de 3diastrailibiza.com, con opciones de etapas individuales, modalidad de dos días y de tres días completos. Los 50 primeros inscritos accederán a un precio reducido, y todos los participantes que finalicen recibirán un obsequio finisher.

Según los datos facilitados por la organización, el año pasado el evento consolidó su crecimiento internacional, con un 65% de participación llegada desde fuera de Baleares y un 41% de presencia femenina. En lo deportivo, la general de tres días (modalidad Maratón) se la adjudicó María Teresa La Chica, mientras que Antonio Martínez se impuso en la general de tres días (Media Maratón). En la Ultra destacaron Gemma Arenas y Pablo Ibáñez, y en la Maratón masculina figuraron entre los nombres propios Pau Capell y Pau Benejam.

La carrera reforzó su proyección con presencia en la feria internacional de turismo de Madrid, Fitur 2026, donde se presentó como un producto de turismo deportivo que busca contribuir a la desestacionalización. Al celebrarse a finales de noviembre, el evento pretende atraer visitantes en temporada baja y dinamizar la economía local con un modelo «equilibrado y sostenible», según cuenta la organización.

Santa Eulària, nuevo centro de la competición

La principal novedad del programa será el arranque, el viernes 27 de noviembre a las 19 horas, con una carrera nocturna de 10 kilómetros (dos vueltas de 5 km) desde el parque de la Sargantana. El itinerario incluirá el paso por Dalt Vila (Patrimonio de la Humanidad) y la necrópolis púnica, en un recorrido urbano diseñado para ofrecer una experiencia diferente a corredores y público.

La segunda jornada se traslada por completo a Santa Eulària, que acogerá el sábado 28 de noviembre las cuatro distancias con llegada en el paseo S’Alamera. La prueba se cerrará el domingo 29 de noviembre a las 11 horas con otra carrera de 10 km, con salida y meta también en el paseo.

La edición 2026 añadirá valor competitivo para los corredores locales: la Ultra será Campeonato de Ultra Trail de las Illes Balears y la Maratón acogerá el Campeonato de Larga Distancia de las Illes Balears. Además, en su apuesta por incrementar la participación femenina, la organización incorporará la categoría de parejas mixtas y parejas femeninas en Maratón y Ultra, promoviendo el formato de competición en equipo.