Fútbol | Tercera RFEF

La SD Portmany incorpora a Santi Alzate para reforzar el ataque

El extremo, que debutó en el último partido ante el Constància, procede del CD Avance

Imagen de Santi Alzate

Imagen de Santi Alzate / SD Portmany

Redacción Deportes

Ibiza

La SD Portmany, equipo de Tercera RFEF, sigue dando pasos para fortalecer su plantilla en esta segunda parte de la temporada con la llegada de Santi Alzate, extremo zurdo que aportará regate y calidad técnica al juego ofensivo del equipo, además de sus dotes para desequilibrar al rival. El futbolista llega procedente del CD Avance y ya se ha estrenado con la camiseta del conjunto ibicenco.

Alzate disputó sus primeros minutos el pasado fin de semana en el partido frente al CE Constància, dejando "buenas sensaciones" en su debut. Desde el cuerpo técnico se valora "muy positivamente" su incorporación, ya que se trata de un jugador con "desborde y capacidad para generar peligro por banda", cualidades que ayudarán al equipo en este "tramo exigente de la competición".

Desde la SD Portmany se continúa trabajando para "reforzar el equipo en distintas posiciones", con el objetivo de "mejorar" su "situación en la clasificación" y "afrontar con garantías los próximos compromisos".

