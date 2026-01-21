Fútbol | Tercera RFEF
La SD Portmany incorpora a Santi Alzate para reforzar el ataque
El extremo, que debutó en el último partido ante el Constància, procede del CD Avance
La SD Portmany, equipo de Tercera RFEF, sigue dando pasos para fortalecer su plantilla en esta segunda parte de la temporada con la llegada de Santi Alzate, extremo zurdo que aportará regate y calidad técnica al juego ofensivo del equipo, además de sus dotes para desequilibrar al rival. El futbolista llega procedente del CD Avance y ya se ha estrenado con la camiseta del conjunto ibicenco.
Alzate disputó sus primeros minutos el pasado fin de semana en el partido frente al CE Constància, dejando "buenas sensaciones" en su debut. Desde el cuerpo técnico se valora "muy positivamente" su incorporación, ya que se trata de un jugador con "desborde y capacidad para generar peligro por banda", cualidades que ayudarán al equipo en este "tramo exigente de la competición".
Desde la SD Portmany se continúa trabajando para "reforzar el equipo en distintas posiciones", con el objetivo de "mejorar" su "situación en la clasificación" y "afrontar con garantías los próximos compromisos".
Suscríbete para seguir leyendo
- Día histórico para el fútbol y el rugby de Ibiza: El Estadi Municipal de Es Putxet acoge su primer entrenamiento
- El jiu-jitsu ibicenco se cuelga tres medallas en el Campeonato de Europa
- Más de 4.000 deportistas ya se han sumado al Santa Eulària Ibiza Marathon
- El Ibiza Rugby Club se estrena en Es Putxet con una aplastante victoria
- Ibiza se corona como capital del ‘running’
- Ibiza cancela la presentación de su agenda deportiva para 2026 en Fitur
- Los arqueros ibicencos dejan su sello en el Torneo de Nîmes
- El Santa Eulària Ibiza Marathon oferta las últimas 300 plazas para la distancia reina