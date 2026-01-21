La XXIII edición de la Marcha cicloturista popular des Porquet de Sant Antoni ya tiene fecha

Sant Antoni acoge un año más la Marcha cicloturista popular des Porquet, que alcanza la XXIII edición. La cita, que tendrá lugar el próximo domingo 1 de febrero, está consolidada en el municipio como una de las "actividades principales de las fiestas patronales".

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Sant Antoni, Daniel Sánchez, y el representante de Ibiza Sport, Juanjo Planells, han dado a conocer los detalles de esta tradicional cita deportiva, que se ha convertido en un encuentro muy especial que "reúne deporte y diversión para pasar en familia y con los amigos". La salida de la marcha cicloturista será a partir de las 11 horas. Los participantes harán el tradicional recorrido, por los alrededores de Sant Antoni, Buscastell y Forada, con lo que podrán disfrutar de "una jornada lúdico-deportiva sin exigencias y que está pensada para todos los públicos". Poco antes se llevarán a cabo la Baby Cursa y la Mini Cursa, así como la marcha popular en patines.

Como cada año, la prueba tiene un "carácter festivo y divertido" y habrá diferentes premios para los mejores disfraces del día. El mejor de ellos, en la categoría infantil, recibirá una bicicleta, mientras que el disfraz de adulto más destacado será galardonado con un viaje de fin de semana para dos personas a un parque temático.

El precio de la inscripción es simbólico, de cuatro euros, y se podrá formalizar el mismo domingo en el Passeig de ses Fonts o, previamente, en los puntos de inscripción habituales: Pilot Bikes (calle Sant Rafel), La Sirena (Plaza España) e Ibiza Sport (Calle Soledad). Con el dorsal, el participante entrará en el sorteo de más de 200 regalos donados por los comercios de toda la isla y, como gran novedad, se sortearán 15 bicicletas. Además, parte de la recaudación irá destinada a la asociación benéfica APAAC (Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer).