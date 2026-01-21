La caída del Gasifred Atlético

«En un equipo de fútbol, lo más importante son los estados de ánimo». Una frase tan repetida como certera que también encuentra pleno sentido en el fútbol sala y que sirve para explicar, en gran medida, el momento que atraviesa el Gasifred Atlético.

El conjunto ibicenco arrancó la temporada de manera ilusionante. Pese a caer en el debut liguero en Málaga ante el actual segundo clasificado, el Gasifred firmó un meritorio empate en la segunda jornada en El Ejido —frente al equipo que hoy ocupa la cuarta plaza— en un partido que tenía prácticamente ganado y que se le escapó a falta de diez segundos. Lejos de afectar al grupo, aquel golpe reforzó al equipo, que encadenó cinco victorias consecutivas y se catapultó hasta la tercera posición, despertando una ilusión que hacía tiempo no se respiraba en Sa Blanca Dona.

Sin embargo, esa dinámica positiva se ha ido diluyendo con el paso de las jornadas. Desde entonces, el rendimiento del Gasifred ha caído en picado. El equipo de José Fernández ha perdido siete de sus últimos nueve encuentros, enlazando cuatro derrotas consecutivas, la peor racha del club desde la temporada 23/24, cuando llegó a sumar cinco seguidas. Tras el cierre de la primera vuelta, los insulares ocupan la séptima plaza con 22 puntos, a cinco del play-off de ascenso, una distancia que empieza a ser preocupante.

El punto de inflexión llegó, curiosamente, en el partido de ida ante el Ceutí, rival al que se volverán a enfrentar este fin de semana. Aquel encuentro dejó una imagen que todavía pesa en el vestuario: la gravísima lesión de Iker, uno de los jugadores franquicia del equipo. El ala-cierre se rompió tres costillas, pasó por la UCI y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para extirparle el bazo. Desde entonces, no ha podido regresar a las pistas y su ausencia ha tenido un impacto directo en el rendimiento colectivo, especialmente en el apartado ofensivo.

Los números no admiten discusión. Con Iker disponible, el Gasifred, que llegó a ser segundo en la tabla, anotó 21 goles en siete partidos, con una media de tres tantos por encuentro. Sin él, el equipo apenas ha logrado 14 goles en nueve jornadas, lo que reduce la media a 1,55 dianas por partido. Una caída drástica que explica buena parte de los problemas actuales del conjunto ibicenco.

La falta de gol se ha convertido en el principal lastre del Gasifred. Con 33 goles en toda la temporada, es el segundo equipo menos goleador del grupo, solo por detrás del Ceutí (29) e igualado con el Tafa, ambos en puestos de descenso. A esta preocupante estadística se suma un débil rendimiento lejos de Ibiza, donde los insulares solo han conseguido siete puntos y han encajado 28 goles en ocho desplazamientos, números que lastran cualquier aspiración de mirar hacia arriba.

En este contexto, el club trató de mover ficha en el mercado con la incorporación de Xavi Cols, anunciada el pasado 3 de enero. El cierre de Manresa (1998), procedente de O Parrulo Ferrol, equipo de Primera División, llega para aportar experiencia, orden y solidez defensiva. Un refuerzo de nivel que mejora la estructura del equipo, aunque no está llamado a solucionar el principal déficit de la plantilla: la falta de eficacia ofensiva.

Aun así, el campeonato no espera y el Gasifred se enfrenta ahora a un momento clave de la temporada. Este fin de semana viajará a Ceuta para medirse al Ceutí, decimocuarto clasificado con 11 puntos, en puestos de descenso y con solo dos victorias en los últimos once partidos. Un rival directo y un escenario exigente para un Gasifred que necesita reaccionar lejos de casa, donde ha perdido sus últimos cuatro compromisos y no puntúa desde el pasado 1 de noviembre.

El margen de error se reduce y el tiempo apremia. El Gasifred Atlético está obligado a dar un paso al frente si no quiere que una temporada que comenzó soñando con el play-off acabe convirtiéndose en una lucha por la permanencia. El calendario no concede tregua y el equipo debe reencontrarse consigo mismo antes de que la caída se vuelva irreversible.