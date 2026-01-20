Ibiza cancela la presentación de su agenda deportiva para 2026 en Fitur

El Consell de Ibiza ha decidido desconvocar el acto de presentación de Ibiza Destino Deportivo–Agenda 2026, que estaba previsto para este jueves 22 de enero en la Sala Truss del Movistar Arena de Madrid.

La suspensión responde a una muestra de respeto y condolencia tras los tres días de luto oficial decretados por el Govern de las Islas Baleares a raíz del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba).

Desde la institución insular han lamentado las "posibles molestias que este cambio pueda ocasionar" y han agradecido la "comprensión de todos los implicados". En los próximos días se comunicará una nueva fecha para la presentación de la agenda deportiva de 2026.