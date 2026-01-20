Excelente actuación del Club Natació Eivissa en el XXXIV Trofeo C.N. Palma

El pasado sábado, el Club Natació Eivissa participó en el XXXIV Trofeo C.N. Palma con una amplia representación de las categorías benjamín y alevín, firmando una actuación sobresaliente tanto a nivel deportivo como de progresión individual.

La expedición estuvo formada por 34 nadadores, que afrontaban una cita especialmente exigente al tratarse de la primera competición de la temporada en piscina de 50 metros, una instalación de la que actualmente carece la isla de Ibiza, lo que añade aún "más valor a los resultados obtenidos".

El balance final no pudo ser más positivo: 20 medallas en total, repartidas en cuatro oros, 10 platas y seis bronces, además de numerosas mejoras de marcas personales, reflejo del "buen trabajo realizado en los entrenamientos". Las primeras posiciones llegaron de la mano de Álvaro Ferri, Lucía Álvarez, Dani de Font y David Cardona, este último quedándose a escasas centésimas de alcanzar la mínima nacional, en una actuación que confirma su excelente proyección.

Desde el CN Eivissa quisieron "felicitar a todos los nadadores y al equipo técnico por el esfuerzo, la actitud y el compromiso demostrados en una competición de gran nivel, que refuerza la línea de trabajo y el crecimiento del grupo en esta temporada".