Natación
Excelente actuación del Club Natació Eivissa en el XXXIV Trofeo C.N. Palma
Los nadadores pitiusos regresaron con un total de 20 medallas
El pasado sábado, el Club Natació Eivissa participó en el XXXIV Trofeo C.N. Palma con una amplia representación de las categorías benjamín y alevín, firmando una actuación sobresaliente tanto a nivel deportivo como de progresión individual.
La expedición estuvo formada por 34 nadadores, que afrontaban una cita especialmente exigente al tratarse de la primera competición de la temporada en piscina de 50 metros, una instalación de la que actualmente carece la isla de Ibiza, lo que añade aún "más valor a los resultados obtenidos".
El balance final no pudo ser más positivo: 20 medallas en total, repartidas en cuatro oros, 10 platas y seis bronces, además de numerosas mejoras de marcas personales, reflejo del "buen trabajo realizado en los entrenamientos". Las primeras posiciones llegaron de la mano de Álvaro Ferri, Lucía Álvarez, Dani de Font y David Cardona, este último quedándose a escasas centésimas de alcanzar la mínima nacional, en una actuación que confirma su excelente proyección.
Desde el CN Eivissa quisieron "felicitar a todos los nadadores y al equipo técnico por el esfuerzo, la actitud y el compromiso demostrados en una competición de gran nivel, que refuerza la línea de trabajo y el crecimiento del grupo en esta temporada".
- Día histórico para el fútbol y el rugby de Ibiza: El Estadi Municipal de Es Putxet acoge su primer entrenamiento
- El jiu-jitsu ibicenco se cuelga tres medallas en el Campeonato de Europa
- El Ibiza Rugby Club se estrena en Es Putxet con una aplastante victoria
- El boxeador residente en Ibiza Sergio 'El Káiser' se corona con una actuación magistral
- Ibiza se corona como capital del ‘running’
- El Santa Eulària Ibiza Marathon oferta las últimas 300 plazas para la distancia reina
- Edu Frías se viste de superhéroe para darle un punto a la SD Ibiza
- Más de 4.000 deportistas ya se han sumado al Santa Eulària Ibiza Marathon