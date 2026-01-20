Los arqueros ibicencos dejan su sello en el Torneo de Nîmes

Los deportistas de los clubes s’Arc y Es Cubells pusieron este fin de semana el broche a su participación en el prestigioso Torneo de Nîmes, una de las citas internacionales más exigentes del calendario, firmando una actuación más que notable ante arqueros de primer nivel.

En la categoría de Recurvo U18, la representación pitiusa corrió a cargo de Aitor Ramiro, Eduardo Santolaria y Gabriel Valente. Aunque ninguno logró acceder a las eliminatorias, los tres completaron un campeonato muy serio, mostrando personalidad, compromiso y una clara progresión en un contexto de máxima exigencia.

En Compuesto U21, la gran protagonista fue Paula Hidalgo Marí, que rozó el pase a las rondas finales y concluyó la competición en una meritoria décima posición, confirmando su buen momento y consolidándose entre las arqueras más competitivas de su categoría.

La presencia ibicenca en Recurvo Senior llegó de la mano de Toni Roig Roig, que cerró el round con 573 puntos, firmando una actuación sólida en una modalidad especialmente exigente por el alto nivel de los participantes.

Por último, en Compuesto Senior, Cristina Planells defendió los colores pitiusos en la categoría femenina, mientras que en la masculina, Juan Carlos Cornelis se quedó a las puertas de las eliminatorias, a tan solo 13 puntos del liderato del round, en una actuación de gran mérito que refleja el alto nivel competitivo del arquero ibicenco.

Una experiencia de máximo nivel para los deportistas de s’Arc y Es Cubells, que regresan de Nîmes con sensaciones muy positivas y la certeza de seguir creciendo en el panorama nacional e internacional.