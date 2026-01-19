Halterofilia
Sant Joan formaliza la cesión de un espacio deportivo municipal al Club de Halterofilia San Miguel
La cesión tendrá una duración inicial de cuatro años prorrogables.
El Ayuntamiento de Sant Joan ha aprobado este lunes la firma de un convenio con el Club de Halterofilia San Miguel para la cesión de uso de la sala polivalente ubicada en las instalaciones deportivas municipales, concretamente en la zona del aparcamiento subterráneo del campo de fútbol.
El convenio permitirá a esta entidad deportiva, que lleva desarrollando actividades de manera continuada en el municipio desde 2017, utilizar este espacio municipal en horario de lunes a viernes de 8 a 20 horas, y los sábados de 9.30 a 12.30 horas, para realizar entrenamientos de halterofilia y entrenamiento funcional.
Esta cesión no exclusiva se enmarca en el compromiso del consistorio con la promoción del deporte, la salud y los hábitos de vida saludables. Como contraprestación, el Club de Halterofilia San Miguel ofrecerá actividades orientadas especialmente a personas mayores y a niños y niñas, con el objetivo de fomentar el envejecimiento activo, la mejora de la movilidad, la psicomotricidad infantil y la transmisión de valores a través del deporte.
El convenio, aprobado por decreto, establece también el derecho del Ayuntamiento a utilizar la instalación para actividades municipales cuando sea necesario. La cesión tendrá una duración inicial de cuatro años, prorrogables.
- Día histórico para el fútbol y el rugby de Ibiza: El Estadi Municipal de Es Putxet acoge su primer entrenamiento
- El boxeador residente en Ibiza Sergio 'El Káiser' se corona con una actuación magistral
- El jiu-jitsu ibicenco se cuelga tres medallas en el Campeonato de Europa
- Exhibición de Ciro Martín y Noelia Juan en la 5K Ibiza-Platja d’en Bossa
- El Ibiza Rugby Club se estrena en Es Putxet con una aplastante victoria
- La SD Ibiza se refuerza con el capitán del Poblense
- Ibiza se corona como capital del ‘running’
- El Santa Eulària Ibiza Marathon oferta las últimas 300 plazas para la distancia reina