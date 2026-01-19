Sant Joan formaliza la cesión de un espacio deportivo municipal al Club de Halterofilia San Miguel

El Ayuntamiento de Sant Joan ha aprobado este lunes la firma de un convenio con el Club de Halterofilia San Miguel para la cesión de uso de la sala polivalente ubicada en las instalaciones deportivas municipales, concretamente en la zona del aparcamiento subterráneo del campo de fútbol.

El convenio permitirá a esta entidad deportiva, que lleva desarrollando actividades de manera continuada en el municipio desde 2017, utilizar este espacio municipal en horario de lunes a viernes de 8 a 20 horas, y los sábados de 9.30 a 12.30 horas, para realizar entrenamientos de halterofilia y entrenamiento funcional.

Esta cesión no exclusiva se enmarca en el compromiso del consistorio con la promoción del deporte, la salud y los hábitos de vida saludables. Como contraprestación, el Club de Halterofilia San Miguel ofrecerá actividades orientadas especialmente a personas mayores y a niños y niñas, con el objetivo de fomentar el envejecimiento activo, la mejora de la movilidad, la psicomotricidad infantil y la transmisión de valores a través del deporte.

El convenio, aprobado por decreto, establece también el derecho del Ayuntamiento a utilizar la instalación para actividades municipales cuando sea necesario. La cesión tendrá una duración inicial de cuatro años, prorrogables.