Más de 4.000 deportistas ya se han sumado al Santa Eulària Ibiza Marathon

A falta de tres meses para su celebración, el Santa Eulària Ibiza Marathon ya ha superado la cifra de los 4.000 participantes inscritos, dato que refleja el creciente interés de los aficionados al running por una carrera única en el calendario. Y es que el evento balear ha sabido combinar deporte, turismo y destino en una prueba que trasciende al propio hecho de sumar kilómetros. Porque los asistentes al Santa Eulària Ibiza Marathon buscan y encuentran una experiencia integral llena de alicientes durante todo el fin de semana.

El clima suave de las Islas Baleares y el entorno paradisíaco de la isla de Ibiza, junto a su carisma internacional, han convertido a esta carrera en una de las más deseadas del calendario. Y no solo para los corredores españoles, que representan un 28% de los inscritos para la próxima edición, sino para miles de deportistas de cualquier lugar del mundo que desean viajar hasta Ibiza para disfrutar la experiencia.

Porque cada mes de abril, según indican los propios registros de inscripción, la isla se convierte en un punto de encuentro internacional: más de un 70% de los corredores llegará desde el extranjero. En este sentido, las naciones con más presencia en Ibiza el próximo 18 de abril serán Reino Unido (18.6% de los inscritos), Países Bajos (10.6%), Italia (10.1%), Francia (7.2%), Bélgica (6.3%) y Alemania (4.8%). En esta novena edición también habrá participantes de países como Suecia, Venezuela, Argentina, Dinamarca, Polonia, Irlanda, Austria, Colombia o Estados Unidos.

La internacionalización del evento y el ritmo de las inscripciones, valoradas de manera muy positiva por la organización, a cargo de Talentum Group, son solo dos muestras del "espectacular crecimiento que el Santa Eulària Ibiza Marathon está experimentando en los últimos años". Además, cada vez más clubes de running y atletismo deciden "viajar hasta Ibiza con el fin de tomar parte en el evento y compartir experiencias y momentos inolvidables junto a amigos".

Y es que, para fomentar la participación de clubes, el Santa Eulària Ibiza Marathon ofrece exclusivos descuentos en los dorsales según el número de miembros. Además, en las últimas dos ediciones numerosos atletas de primer nivel, influencers, creadores de contenido y atletas populares con gran carisma han escogido Ibiza para proponerse nuevos retos deportivos. Así, nombres como los de Dani Mateo (olímpico en maratón), Yesica Mas (campeona de España de maratón 2022), Dennis Kimetto (ex plusmarquista mundial de maratón) Valentí San Juan, Álex Roca (atleta con discapacidad física) o Mario Martínez (atleta sordociego) han disfrutado del Santa Eulària Ibiza Marathon en sus diferentes distancias.

Consolidado como el evento deportivo más multitudinario de la isla, el Santa Eulària Ibiza Marathon avanza hacia otro sold out tras agotar por completo las inscripciones el pasado curso.