El ibicenco Lucas Ramón se cuelga el oro en el Circuito Btravel de pádel

El joven jugador ibicenco Lucas Ramón continúa dando pasos firmes en su progresión deportiva. El integrante del Ibiza Pádel Indoor se proclamó campeón de la final de consolación en la categoría infantil masculina del Circuito Btravel de Menores, torneo de carácter clasificatorio que reunió a algunas de las mejores promesas del pádel base.

Ramón, que compitió formando pareja con Martorell Gruwez, completó una actuación muy sólida a lo largo de todo el cuadro. La dupla fue superando rondas con autoridad, mostrando un alto nivel competitivo y una gran madurez en pista hasta alcanzar la final de consolación, donde volvió a imponer su juego para alzarse con el título.

El triunfo refrenda la evolución del jugador ibicenco y pone de relieve el trabajo que se viene realizando desde el Ibiza Pádel Indoor en la formación y desarrollo de jóvenes talentos, cada vez más presentes en este tipo de competiciones de ámbito nacional.

El torneo también dejó buenas noticias en la categoría cadete. Fran Madrid y Eric Marí alcanzaron las semifinales de consolación tras imponerse por 6/2 y 7/5 a la pareja formada por Matías Daura y Eric Cánovas, quedándose a un paso de disputar la final en una categoría de notable exigencia.

El Circuito Btravel de Menores volvió a ser un escaparate del crecimiento del pádel base, con un alto nivel de participación y competición, y confirmó que el trabajo de cantera sigue dando sus frutos en el panorama nacional.