Exhibición del Class Sant Antoni para barrer de la pista al Huesca y colocarse segundo

El Class Bàsquet Sant Antoni consiguió este domingo su undécima victoria de la temporada, la cuarta consecutiva, borrando de la pista al Lobe La Magia Huesca en el Pabellón de Sa Padrera (86-60). Los isleños jugaron su mejor partido en la Liga para mantenerse en la zona alta de la clasificación del Grupo Este de la Segunda FEB. El equipo entrenado por Josep Maria Berrocal coge velocidad de crucero y sigue a una victoria del liderato, que ahora ocupa el Amics de Castelló tras doblegar este sábado al Proinbeni UPB Gandía (69-77). Los baleares se colocan segundos, empatados con el Bueno Arenas Albacete y el Gandía.

Los isleños protagonizaron una exhibición en defensa, en entrega y en compromiso. Además, ganaron la batalla del rebote (48 contra 30) y fueron muy efectivos en ataque. Pero fue Kai Johson el que se llevó el MVP del choque, con un 26 de valoración y 17 puntos para ser el máximo anotador. No anduvo muy lejos, en puntos y juego, un espectacular Jeff Solarin (15). Los visitantes, que acusaron las bajas, estuvieron liderados por Guillem Vázquez (16 puntos) y Omar Thiam (13).

El primer cuarto fue muy igualado. Se pusieron por delante los oscenses con un triple de Aamari Smith (0-3), pero el Class respondió con otro de Johnson para empatar el choque (3-3). El estadounidense tomó el mando de los ibicencos, que se pusieron por delante con una canasta de Santi Paz (5-2).

Sin embargo, los locales se encontraron con el contratiempo de que Emil Stoilov, uno de sus puntales, se cargó muy pronto con dos faltas personales. El internacional búlgaro se tuvo que ir al banquillo a las primeras de cambio. Su sustituto, Nicola Zizic, lo bordó mientras estuvo en la pista, apoyado en un Solarin que empezaba a brillar con luz propia.

Los sanantonienses no consiguieron rentas muy grandes, lo que permitió a los aragoneses igualar un par de veces el encuentro. Con el 16-16 en el electrónico, apareció el francotirador Greg Gantt para poner las cosas en su sitio. Se sacó de la manga un triple imposible y además fue objeto de falta. Un 3+1 mágico para poner el 20-16 con el que se acabó el cuarto, ya que ningún equipo anotó más en varias posesiones.

El vendabal pitiuso se puso en marcha

El Class salió enchufadísimo en el segundo cuarto. Se inauguró con un triplazo de Solarin, al que luego respondió con una canasta de dos Smith, que era el más entonado de los suyos (23-18). Pero la máquina sanantoniense empezó a funcionar. Dos puntos más de Solarin y otro triple de Gantt abrieron la primera herida del Huesca (28-18). Santi Cerdán, su entrenador, tuvo que pedir tiempo muerto.

No le sirvió de nada. El vendaval pitiuso estaba en marcha. Los puntos empezaron a caer en la canasta visitante con un Zizic imperial. La ventaja de Class fue poco a poco creciendo y el Huesca empezaba a desesperarse. Con una canasta del montenegrino, los de Berrocal se fueron hasta el +18 (42-24).

Luego, en una contra, Héctor Figueroa trabó a Iker Ruiz. Los árbitros pitaron antideportiva y después la técnica, lo que suponía la expulsión de uno de los jugadores más determinantes de los visitantes. Los problemas siguieron creciendo para el Huesca, ya que un triple de Johnson fijó el +20 para el Class (48-28), aunque al descanso se llegó con el 48-30. El viento soplaba a favor de un Sant Antoni que estaba firmando un gran partido.

Stoilov y Solarin, diferenciales

Tras el paso por vestuarios, continuó la exhibición ibicenca. Stoilov volvió al show y Solarin Johnson siguieron siendo diferenciales. Con dos puntos del búlgaro, el Sant Antoni se fue de +26 (58-32) y Cerdán lo tuvo que parar de nuevo. No sirvió de nada porque el Lobe Huesca La Magia estaba siendo anulado por un Class espectacular que no dio concesiones. De hecho, dos nuevos puntos de Stoilov fijaron el +28 (72-44). Sa Pedrera se lo pasaba en grande y el Sant Antoni también. Un triple de Rodrigo Gómez, exjugador del Huesca, puso el 75-46. Luego, dos libres de Stoilov dejaron las cosas en 77-46, un +31 para los locales. El tercer cuarto se liquidó con un 77-48 que dejaba el partido prácticamente sentenciado.

El último acto sobró. El Sant Antoni levantó un poco el pie y el Huesca no tuvo reacción. Berrocal dio minutos a los menos habituales, como Iker Ruiz y Mohamed Issouf, y los isleños acabaron venciendo con autoridad (86-60). La competición para el próximo fin de semana. El regreso será frente a la Spanish Basketball Academy, el sábado 31 de enero en Sa Pedrera (19.30 horas).