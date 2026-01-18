Edu Frías se viste de superhéroe para darle un punto a la SD Ibiza

La SD Ibiza rescató un punto en su visita al campo del Terrasa durante la mañana de este domingo. Edu Frías detuvo un penalti en el último segundo en un encuentro que iba 1-1 y en el que el nuevo fichaje Fernando Vargas anotó a los diez minutos de ingresar en el césped. Raúl Casañ optó por la misma delantera que el pasado fin de semana ante el Olot: Gilbert, Busi y Marcos serían los encargados de liderar el ataque rojillo, en esta ocasión enfundado con su segunda equipación amarilla.

El Terrassa comenzó con mayor protagonismo sobre el césped, y Sergio Cortés fue el primero en avisar con un libre directo en la frontal del área que envió arriba, tras una falta cometida por Jaume Villar y por la que recibió tarjeta amarilla. El paso de los minutos favoreció a los ibicencos, que cada vez se encontraban más cómodos sobre el césped y concedían menos ofensivas por parte de los barceloneses. Sin embargo, cuando menos lo estaba mereciendo, llegó la recompensa para los locales.

Un centro raso de Nahuel desde la izquierda lo embocó Van Den Heerik a la red con un tiro ajustado que llegó a tocar Frías, pero que no pudo evitar el 1-0 en el marcador a la media hora de encuentro. El tanto anuló la confianza de los jugadores de Sa Deportiva, y volvieron a regresar los problemas para recuperar el esférico, que se sumaron a una tarjeta amarilla de Pepe Bernal.

Vargas llega y besa el santo

Solo una jugada a balón parado permitió a los ibicencos inquietar el área de Marcos Pérez, después de un gran centro de Raúl Castro desde la banda derecha que remató Marcos al segundo palo por encima de la portería. La ocasión reactivó a los isleños, que lograron amedrentar a un Terrassa que quería evitar por todos los medios un empate justo antes del descanso. Finalmente, lo consiguieron, y el colegiado decretó el final unos primeros 45 minutos reglamentarios en los que la SD Ibiza pudo empatar durante algunos tramos.

La segunda mitad comenzó con un gran ritmo de juego por parte de ambas escuadras, con llegadas de Guti en el bando local y de Busi por parte de los ibicencos. Sin embargo, la ocasión más clara llegó de las botas de Sergio Cortés, que empaló el cuero con una volea que rechazó Tomás Bourdal bajo palos para evitar el segundo tanto.

Casañ no veía mejora de los pitiusos sobre el césped en el segundo periodo e introdujo a Riquelme y el reciente fichaje rojillo Fernando Vargas por Gilbert y Rico a los diez minutos de juego. Llegar y besar el santo para el exjugador del Bollullos. Los cambios reactivaron a Sa Deportiva y prueba de ello fue un cabezazo que estuvo a punto de conectar Vargas en el punto de penalti. La mala noticia llegó transcurrida la hora de encuentro, cuando Marcos tuvo que ser sustituido tras caer lesionado en una anticipación ante un jugador del Terrassa.

Los ibicencos no se amilanaron ante la baja de uno de sus capitanes y el premio no tardó en llegar. Un contragolpe conducido por Busi terminó en las botas de Vargas, que no necesitó ni diez minutos desde que debutó con su nuevo equipo para materializar su primer tanto con un disparo ajustado al palo izquierdo en el que nada pudo hacer Marcos Pérez. Empate y a buscar la heroica.

Edu Frías, el héroe

Los isleños no querían permitir de ninguna forma el segundo tanto de los barceloneses y tanto Lorenzo Busi como Mario Riquelme vieron la tarjeta amarilla al cortar los peligrosos contraataques de los locales. La entrada de Mario y Montalbán en el campo aportó mayor dominio y control de la posesión de los de Casañ, cada vez más cómodos sobre el campo. Castañeda probó fortuna con un disparo lejano que estuvo cerca de sorprender a Edu Frías, muy seguro bajo los palos.

Pep Vidal también pudo tener sus primeros minutos como jugador rojillo para mantener un resultado que ya era más que bueno dado el gran estado de forma en el que se encontraban los de Oriol Alsina. Nahuel tuvo en sus botas el empate con una volea que detuvo sin mayores problemas Frías. El Terrassa buscaba la victoria frente a una SD que achicaba aguas a cada minuto que pasaba.

La locura, sin embargo, llegó en el último minuto del descuento, cuando Vargas cometió un accidentado penalti tras una patada a destiempo a Joel Rodríguez. Todo el buen trabajo que había llevado a cabo Sa Deportiva parecía esfumarse en el último momento. El mismo Joel sería el encargado de patear el tiro decisivo y Frías, que estuvo a punto de retirarse en la primera mitad tras unas molestias, se puso la capa de superhéroe para salvar a su equipo. El cancerbero barcelonés atajó la pena máxima con una parada decisiva que permitió a la SD ibiza llevarse un más que meritorio punto de Terrassa.