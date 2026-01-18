El Bàsquet Sa Real compite, pero se queda sin premio ante un L’Hospitalet más eficaz

El Bàsquet SA Real Instalaciones Arévalo Ibiza volvió a mostrar una versión competitiva este domingo en el Poliesportiu Joan Pau II, pero se quedó sin recompensa tras caer por 78-84 ante el Sandá CB L’Hospitalet, uno de los equipos más sólidos de la Tercera FEB. Los ibicencos firmaron un encuentro serio y por momentos brillante, aunque pagaron caro su menor acierto en los minutos decisivos.

El conjunto local salió al parqué sin complejos y respondió al alto ritmo visitante desde el primer minuto. El partido arrancó con un intercambio constante de canastas y máxima igualdad, reflejada en el 21-21 con el que se cerró el primer cuarto. El SA Real encontró buenas sensaciones en ataque y sostuvo el pulso ante un rival acostumbrado a moverse en la zona alta de la clasificación.

Fue en el segundo periodo cuando los ibicencos lograron imponer su plan. El trabajo interior de Davy Coffie, dominante cerca del aro, y una mayor fluidez ofensiva permitieron al SA Real abrir una pequeña brecha en el marcador. Los locales castigaron los desajustes defensivos de L’Hospitalet y se marcharon al descanso con ventaja (47-41), dejando una sensación de control y confianza en el juego.

Tras el paso por vestuarios, llegó el punto de inflexión. El SA Real se atascó en ataque ante la subida de intensidad defensiva del conjunto catalán, que logró frenar el ritmo local y reducir diferencias. El parcial de 8-15 en el tercer cuarto devolvió la igualdad al marcador y dejó el choque abierto para un último periodo de máxima exigencia.

En los diez minutos finales, el partido se decidió por pequeños detalles. L’Hospitalet mostró mayor temple en los momentos clave y castigó cada error local para acabar llevándose el triunfo. El SA Real lo intentó hasta el final, pero no encontró la continuidad necesaria para culminar la sorpresa ante uno de los grandes del grupo.

En el apartado individual, Davy Coffie fue el jugador más destacado del conjunto ibicenco con 21 puntos, bien secundado por Lucas Malary (16) y Axel Castillo (14), en un esfuerzo colectivo que no fue suficiente para sumar.

Con esta derrota, el SA Real Instalaciones Arévalo Ibiza se mantiene en la duodécima posición de la clasificación con un balance de cuatro victorias y 10 derrotas, todavía fuera de los puestos de descenso, pero consciente de la necesidad de empezar a convertir las buenas sensaciones en resultados para alejar definitivamente el peligro. El equipo volvió a competir y a plantar cara, pero el margen de error empieza a estrecharse.