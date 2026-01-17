El Trasmapi HC Eivissa inaugura 2026 con un festín ante Soria

El Trasmapi HC Eivissa consiguió una importante victoria por 33-26 en su estreno de 2026, disputado en Sa Blanca Dona ante el Balonmano Soria, que aterrizó en la isla en puestos de descenso, pero que vendió muy cara su derrota en el encuentro correspondiente a la jornada 16 de División de Honor Plata, la primera de la segunda vuelta.

Los insulares, con este triunfo —el primero tras la marcha de su capitán Vicente Sancho al EÓN Alicante de ASOBAL— suman su tercera victoria consecutiva y empiezan a mirar con ambición los puestos de play-off de ascenso. El choque ante los sorianos también supuso el debut del extremo Diego Rueda con la camiseta naranja, con la que anotó tres goles en su primer envite.

En el apartado individual, Canepa fue el gran protagonista ofensivo del Trasmapi con siete goles, bien secundado por Ferré y Basualdo, ambos con cuatro dianas, en un reparto coral que reflejó el buen momento colectivo del equipo.

Ambos equipos entraron fríos a un partido que arrancó con 25 minutos de retraso. Trasmapi y Balonmano Soria mostraron imprecisiones en el inicio, aunque fueron asentándose con el paso de los minutos sin que ninguno lograra abrir brecha en el marcador.

Geno Tilves, poco conforme con el arranque de los suyos, solicitó su primer tiempo muerto en el ecuador del primer periodo con 4-5 en el electrónico, buscando frenar las salidas rápidas de un Soria que castigaba cada pérdida con transiciones muy veloces. El ajuste defensivo surtió efecto: los locales subieron líneas, cerraron espacios y comenzaron a correr, lo que les permitió firmar la primera ventaja significativa (9-7) y obligar al técnico visitante a detener el encuentro.

El parón no sentó bien al cuadro soriano, que perdió el pulso del partido. El Trasmapi aprovechó el momento para poner tierra de por medio, apoyado en una defensa mucho más sólida y en la seguridad bajo palos de Broto. Los ibicencos alcanzaron su máxima renta antes del descanso, al que se llegó con 14-10 y la sensación de que el partido empezaba a teñirse de naranja.

El inicio de la segunda mitad fue un calco del primero, con el Trasmapi atascado en ataque y un Balonmano Soria empeñado en reengancharse al encuentro. Los visitantes llegaron a colocarse a dos goles, pero los locales supieron gestionar el momento crítico y castigaron con rápidas transiciones para volver a abrir brecha (20-14 en el minuto 10), lo que obligó a Oriol Castellarnau a pedir un nuevo tiempo muerto.

A partir de ahí, el partido quedó prácticamente sentenciado. El Trasmapi rompió el choque con un parcial contundente, alcanzó ventajas de hasta ocho goles y manejó el tramo final con madurez, sin conceder opciones a un rival que no encontró la manera de frenar el vendaval ibicenco. La mejora defensiva fue clave, robando balones y controlando el juego interior con autoridad.

El conjunto ibicenco cerró así una victoria por 33-26 que confirma su crecimiento y su ambición. Los de Geno Tilves se sitúan séptimos con 18 puntos, a solo uno del play-off de ascenso que marca el Benidorm, que cuenta con dos partidos menos que el Trasmapi HC Eivissa.