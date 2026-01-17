El San Pablo-Eivissa se exhibe en Es Viver con una goleada

El San Pablo-Eivissa volvió a ofrecer otra exhibición de goles en el polideportivo de Es Viver. El conjunto entrenado por Sergio Oruj se impuso con claridad al Mioño por 5-1 y suma su primer triunfo este año. Fati Villar, con otro hat-trick, volvió a comandar a las ibicencas.

El encuentro comenzó con un San Pablo mandón sobre la pista de Es Viver. Las ibicencas querían cerrar el partido por la vía rápida y Fati Villar, una vez más, volvió a liderar la ofensiva turquesa. La uruguaya materializó el primer tanto con un disparo lejano al que nada pudo hacer Saelia López.

Aunque la superioridad de las locales era evidente, el Mioño logró aprovechar un hueco cerca del área y Sandra Canduela colocó el 1-1 en el marcador. Villar no estaba de acuerdo con la igualada en el marcador y se encargó de hacer el segundo a falta de un minuto para el final del primer periodo.

Vendaval ofensivo

Tras la salida de los vestuarios, las pitiusas volvieron a acechar de forma continuada la meta visitante. La insistencia de las futbolistas de Oruj obtuvo su recompensa, y la uruguaya, de nuevo, ejecutó un tiro ajustado que se coló en la red para enmarcar el 3-1. Yara Pin tuvo en sus botas el cuarto tras un mano a mano que repelió Saelia, y un minuto después comenzó la locura.

Lucía Serrano fusiló a la red para establecer el 4-1 con un disparo certero y, sin tiempo para respirar, Larissa engrosó el marcador con otro golazo, que ya era el quinto y definitivo tanto. El festival de juego y goles que estaba ofreciendo el San Pablo sobre la pista era un vendaval demasiado grande para las cántabras, que no lograban inquietar la portería local y se vieron superadas de principio a fin del segundo periodo.

El choque no dio para más y las isleñas sumaron su primera victoria de la temporada recordando las sensaciones que se vivieron a finales del año pasado: juego vistoso, ofensivo y que es capaz de amedrentar a cualquier defensa rival.