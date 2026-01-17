Prueba exigente de la SD Ibiza en Terrassa

La SD Ibiza afrontará un encuentro exigente este domingo a las 12 horas en el campo del Terrassa FC, correspondiente a la jornada 19 del Grupo 3 de Tercera RFEF. El conjunto que entrena Raúl Casañ quiere sumar fuera de su feudo y continuar alejándose de los puestos de descenso, a cinco puntos, después del valioso triunfo que el equipo cosechó ante el Olot el pasado fin de semana en el Municipal de Sant Rafel (2-1).

Y es que la victoria ante los gerundenses fue la primera de los ibicencos en este 2026, momento en que se pudo confirmar que la goleada recibida frente al Barça Atlètic fue solo un accidente. Los rojillos desplegaron un juego ofensivo ante el Olot que tomó más protagonismo en área rival y que demostró que Sa Deportiva también puede dominar con tramos de posesión largos o en transiciones rápidas de Marcos, Carlos Gisbert o Lorenzo Busi. Ante el Terrassa, los pitiusos tendrán la posibilidad de reivindicarse fuera de casa y, además, ilusionarse con unos play-offs que no están tan lejos como se podría imaginar a principio de temporada y que con un triunfo podrían estar a tiro (cuatro puntos).

Los de Casañ quieren volver a ser ese equipo correoso e incómodo fuera de casa que logró llevarse los tres puntos de Barbastro y un empate ante el líder Poblense. Los isleños disputarán el choque después de que el club anunciara la salidad de Rubén Carretero de la disciplina rojilla y, en consecuencia, la incorporación de Fernando Vargas, delantero de 25 años procedente del Bollullos CF que viene a reforzar la delantera de Sa Deportiva. El ariete y Pep Vidal, ambos fichajes del mercado invernal, viajarán con el equipo este fin de semana.

El Terrassa no pierde como local desde octubre

«Después de ganar todo sabe mejor y el equipo coge más confianza», cuenta Casañ a este diario en la previa del duelo de este domingo. «Cuando hay caras nuevas el resto aprieta más y cuesta más hacer las convocatorias», reconoce el técnico, que considera que el Terrassa «se ha reforzado muy bien con las llegadas de Nahuel y Sergio Cortés» y que lleva «dos o tres años intentando subir de categoría, por lo que es un rival difícil y experimentado», subraya.

Y es que el combinado catalán no sabe lo que es perder como local desde el pasado 19 de octubre ante el Espanyol B (1-4). Asimismo, el balance es positivo: tres victorias y un empate en los últimos cuatro enfrentamientos que han colocado a los hombres de Oriol Alsina en la séptima posición con 28 puntos, tres por encima de los ibicencos. La llegada del técnico a la entidad barcelonesa a finales de octubre ha reconducido a un equipo que no empezó bien la temporada y que ahora mantiene la ilusión viva por alcanzar posiciones de promoción de ascenso.

La SD Ibiza quiere recuperar las buenas sensaciones fuera de la isla y tendrá la oportunidad de hacerlo en uno de los estadios más difíciles de Segunda RFEF en la actualidad. Un triunfo pondría aún más tierra de por medio respecto los puestos de descenso y colocaría al equipo en una posición privilegiada que le permitiría soñar con objetivos más ambiciosos.