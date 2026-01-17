La Peña Deportiva gana y sueña y la SD Portmany se acerca al peligro

Suerte dispar para los equipos de Ibiza en la jornada 18 del Grupo 11 de Tercera RFEF. La Peña Deportiva dio un golpe sobre la mesa este sábado en su visita al Rotlet Molinar, donde sumó tres puntos de oro tras imponerse por 1-2 en un partido de máxima exigencia. El equipo de Raúl Garrido supo competir, sufrir y castigar en los momentos clave para salir vencedor de un escenario siempre incómodo.

El conjunto de la Villa del Río encarriló el choque muy pronto gracias al tanto de Montori en los primeros compases del encuentro, un gol que dio tranquilidad y permitió a los ibicencos llevar el partido a su terreno. Ya en la segunda mitad, Luis Enrique amplió la ventaja y parecía sentenciar el duelo, aunque el Molinar apretó hasta el final y recortó distancias en el minuto 95, añadiendo suspense a un triunfo que la Peña defendió con oficio.

Con esta victoria, la Peña Deportiva se mantiene firme en la tercera posición de la tabla con 42 puntos, a cuatro del Manacor y del Mallorca B, aunque el filial bermellón disputará su encuentro de la jornada este domingo ante el Cardassar.

La SD Portmany coquetea con los puestos de descenso

Peor suerte corrió la SD Portmany, que encajó su segunda derrota de 2026 al caer por 0-1 en el Municipal de Sant Antoni ante el Constància. El conjunto visitante se adelantó en el minuto 25 y supo gestionar su renta con solvencia hasta el pitido final, dejando sin premio a los portmanyins, que siguen coqueteando con los puestos de descenso. La SD Portmany ocupa la decimoquinta posición con 15 puntos, dos por encima del peligro.

La jornada se completará este domingo con el derbi pitiuso entre la SD Formentera y el Inter Ibiza. Los de Maikel Romero, señalados a principio de curso como uno de los grandes aspirantes al ascenso, atraviesan una fase irregular que les ha relegado al noveno puesto con 22 puntos, a cinco del play-off. Enfrente estará un Inter Ibiza que, tras su ascenso la pasada temporada, ha demostrado una notable adaptación a la categoría y llega al derbi a solo dos puntos de su rival, con la ambición intacta.