El jiu-jitsu ibicenco se cuelga tres medallas en el Campeonato de Europa
Patricia Margarita, con un oro y un bronce, y Charly, con una plata, triunfan en la competición internacional celebrada en Lisboa
El jiu-jitsu brasileño de Ibiza volvió a dejar su huella en la escena internacional. Los luchadores Patricia Margarita y Charly, del Club de Lluita Verge dels Desamparats, se colgaron un total de tres medallas -oro, plata y bronce- en el Campeonato de Europa celebrado este jueves en Lisboa.
En el apartado individual, Patricia Margarita fue una de las grandes protagonistas del torneo tras conseguir dos preseas: se proclamó campeona de Europa con el oro en su categoría de peso y, además, sumó un bronce en la modalidad de absoluto, donde se midió a rivales de mayor tamaño en un cuadro especialmente exigente.
Por su parte, Charly firmó también una actuación de máximo nivel para subir al segundo escalón del podio europeo. El deportista logró la medalla de plata en su categoría de peso, consolidando el crecimiento competitivo del jiu-jitsu brasileño en la isla.
La entidad ibicenca, que entrena en el polideportivo de Sa Blanca Dona, acudió a la cita continental bajo la dirección de Felipe Germano, integrante del reconocido equipo brasileño Alliance Jiu Jitsu, y regresó con un botín de medallas que confirma el gran momento que vive el club.
Suscríbete para seguir leyendo
- Día histórico para el fútbol y el rugby de Ibiza: El Estadi Municipal de Es Putxet acoge su primer entrenamiento
- Exhibición de Ciro Martín y Noelia Juan en la 5K Ibiza-Platja d’en Bossa
- El boxeador residente en Ibiza Sergio 'El Káiser' se corona con una actuación magistral
- El sueño de Es Putxet se hace realidad
- Una victoria, un empate y una derrota para los equipos pitiusos en Tercera RFEF
- Ibiza se corona como capital del ‘running’
- La SD Ibiza se refuerza con el capitán del Poblense
- El ‘killer’ Svensson, primer fichaje del mercado invernal