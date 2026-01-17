El jiu-jitsu ibicenco se cuelga tres medallas en el Campeonato de Europa

El jiu-jitsu brasileño de Ibiza volvió a dejar su huella en la escena internacional. Los luchadores Patricia Margarita y Charly, del Club de Lluita Verge dels Desamparats, se colgaron un total de tres medallas -oro, plata y bronce- en el Campeonato de Europa celebrado este jueves en Lisboa.

En el apartado individual, Patricia Margarita fue una de las grandes protagonistas del torneo tras conseguir dos preseas: se proclamó campeona de Europa con el oro en su categoría de peso y, además, sumó un bronce en la modalidad de absoluto, donde se midió a rivales de mayor tamaño en un cuadro especialmente exigente.

Por su parte, Charly firmó también una actuación de máximo nivel para subir al segundo escalón del podio europeo. El deportista logró la medalla de plata en su categoría de peso, consolidando el crecimiento competitivo del jiu-jitsu brasileño en la isla.

La entidad ibicenca, que entrena en el polideportivo de Sa Blanca Dona, acudió a la cita continental bajo la dirección de Felipe Germano, integrante del reconocido equipo brasileño Alliance Jiu Jitsu, y regresó con un botín de medallas que confirma el gran momento que vive el club.