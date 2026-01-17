El Ibiza Rugby Club se estrena en Es Putxet con una aplastante victoria

Estreno por todo lo grande del Ibiza Rugby Club en su nueva casa. El equipo que dirige Ilie Vacar arrasó al Menorca T.R.U.C. este sábado en el Estadi Municipal de Es Putxet con un 58-0 que deja sentenciada la Liga Balear, a falta de una victoria para lograr el tan ansiado alirón. Agustín Miranda, con 15 puntos, fue el máximo anotador de los ibicencos, que no permitieron ningún ensayo de los hombres de Francisco Javier Hernández.

Y es que el dominio de los rugbistas pitiusos en Es Putxet fue fulgurante desde los compases iniciales. El capitán Loveridge, con un ensayo, y Mohammed Zaki, con un ensayo y una conversión, colocaron el 12-0 en los primeros diez minutos del encuentro. Los de Vacar continuaron sin ceder oportunidades a los menorquines y el nuevo marcador de es Putxet iluminaba el 32-0 al final de los primeros 40 minutos reglamentarios. La segunda mitad volvió a ser otro festival de rugby por parte de los locales, que cerraron el duelo con un 58-0 que marca el inicio de una etapa prometedora para el rugby ibicenco.

«Hemos jugado como nunca he visto en los cuatro años que llevo aquí», admitió Loveridge al término del partido, que destacó la «disciplina y la organización» del equipo durante todo el choque. «Dejar al rival a cero en un día histórico como hoy habla mucho de la disciplina y el orden que ha tenido este grupo, y de aquí solo vamos a ir a por más para salir campeones», señaló Vacar a este diario tras el triunfo increíble de este sábado. El rugby local está de enhorabuena y va a por más.