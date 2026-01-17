El Gasifred Atlético confirma su mal inicio de año con otra derrota

El Gasifred Atlético cayó durante la tarde de este sábado en su primer encuentro en el polideportivo de Sa Blanca Dona en lo que va de año. Los pupilos de José Fernández sucumbieron por 1-3 ante el Melistar tras un partido que iba ganando hasta el minuto 30, momento en el que el empate de los melillenses y la tensión entre algunos jugadores condujo a la remontada visitante.

El enfrentamiento se retrasó media hora, después de que los colegiados tuvieran que interponer una denuncia a causa de un hurto de todos sus enseres mientras comían, lo que les obligó a equiparse con otra indumentaria.

El cuadro azulón comenzó el duelo con personalidad y buscando el primer tanto desde el pitido inicial. Sin embargo, las ocasiones no terminaban de llegar y el cuadro melillense quiso aprovecharlo avanzando cada vez más metros. Los pocos disparos que se dirigían hacia ambas porterías eran rechazados por ambas zagas, como si de un partido de futbolín se tratase.

Uge tuvo la primera ocasión con peligro del Gasi, tras un disparo raso que se marchó a la derecha de la portería en el minuto cinco de partido. Vargas tuvo el primero en sus botas dos minutos después con un tiro que desvió Gonzalo Puebla por encima de la meta visitante. Sin embargo, la ocasión más clara del partido llegó por parte de los melillenses. Una conducción del 3 por la derecha terminó en un cañonazo que impactó con violencia en el poste izquierdo de la portería defendida por Álvaro Llopis.

Tensión y remontada

El serio aviso del Melistar no amedrentó a los de José Fernández que, tras un tiempo muerto, volvieron a tener el primero de la mano de un Vargas que era el más incisivo en el ataque azulón. Tres minutos después, Llopis protagonizó la parada del partido tras un pase de la muerte que Joaquín Gutiérrez sirvió en bandeja para que Ruchdi Mohamed empujara un balón que fue brillantemente repelido por el valenciano. La parada fue decisiva, ya que dos minutos después, el Polideportivo de Sa Blanca Dona gritó con alegría el primer tanto de los locales, tras una jugada ensayada espectacular entre Uge y Ricardo López que embocó Faly a la red a falta de tres minutos para el descanso.

La segunda mitad empezó igual que la primera. El Gasifred Atlético dominaba el esférico, pero no lograba materializar las posesiones en ocasiones que inquietaran la meta de Puebla. Los pitiusos buscaban un segundo gol que pusiera tierra de por medio en un choque en el que estaba mereciendo ganar. La buena noticia era la solidez defensiva que los ibicencos mostraban sobre la pista, donde no concedían disparos a puerta e imposibilitaban los intentos de jugadas trenzadas entre los futbolistas melillenses.

Sin embargo, el jarro de agua fría llegaría a nueve minutos del final, cuando Agustín Grillo empujaría a la red el esférico para castigar a un Gasi que no supo aprovechar las oportunidades de las que dispuso durante todo el partido. El duelo comenzó a aumentar de temperatura y hubo algún que otro roce entre los jugadores de ambas escuadras.

El gol reactivó a los visitantes, que tuvieron varias oportunidades para hacer el segundo. Cuando el río suena, agua lleva, y tanto los momentos de tensión tras el empate, como la pérdida de confianza en los pitiusos, condujo al segundo del Melistar. Un despeje poco contundente de Ricardo López terminó cayéndole a David Mesquita, que definió a placer para colocar el 1-2 y la remontada en el electrónico.

Pese a las ocasiones de Faly y Vargas que pudieron igualar el enfrentamiento, el cuadro visitante logró materializar el tercero por medio de Mesquita y enmarcar el definitivo 1-3. El Gasifred Atlético no supo cerrar un partido que dominó hasta el minuto 30 y terminó siendo penalizado ante uno de los rivales con peor desempeño en la competición doméstica.