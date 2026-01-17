El Class Bàsquet Sant Antoni busca ante el Huesca su cuarto triunfo seguido

El Class Bàsquet Sant Antoni se enfrenta este domingo al Lobe Huesca La Magia en uno de los partidos más destacados de la 15ª jornada del Grupo Este de la Segunda FEB. El encuentro se jugará desde las 12 horas en el Pabellón de Sa Pedrera y medirá a dos rivales de la zona alta del campeonato.

Los isleños son terceros (con un balance de diez victorias y cuatro derrotas) y los aragoneses quintos (con nueve triunfos y cinco duelos perdidos). Los ibicencos, con tres victorias consecutivas, desean firmar su mejor racha del curso para mantenerse fuertes en la zona noble, en la que actualmente están a un solo triunfo del liderato de la conferencia.

En un horario y en un día no habituales, el equipo entrenado por Josep Maria Berrocal continúa con su serie de partidos consecutivos frente a sus aficionados. Contra los oscenses, será el segundo de los cinco seguidos que el Class tiene que afrontar en su feudo, lo que puede ser una gran oportunidad para intentar alcanzar la cima si todos los resultados acompañan.

“Jugamos un partido muy importante, cada uno lo es porque no quedan muchos para acabar la segunda vuelta. Volvemos a jugar en casa y necesitamos que la gente venga y nos apoye. Es un horario poco habitual para nosotros, pero es un encuentro contra un rival muy complicado, que nos ganó en su pista”, manifestó Berrocal, que recalcó que el Huesca hace “un gran baloncesto”. “Han cambiado de entrenador (Santi Cerdán tras la salida de Rafa Sanz) y vienen de derrota (cayeron con la Spanish Basketball Academy por 63-80), por lo que vienen heridos y serán peligrosos”, declaró el entrenador catalán.

Berrocal subrayó que el objetivo es “seguir creciendo” y “mejorando”, lo que les ayudará a estar cerca de volver a ganar. “Hemos jugado contra tres buenos equipos que eran de la parte baja de la tabla (Oca Global Salou, Sol Gironès Bisbal Bàsquet y Homs UE Mataró) y ahora nos toca hacerlo contra equipos que están arriba, que nos pondrán las cosas muy difíciles. Evidentemente, nos obligará a que saquemos lo mejor de nosotros mismos”, añadió el preparador del Class.

El míster del Sant Antoni resaltó que el Huesca “es un equipo muy ofensivo, de los que mete más triples de la Liga (con un 34,6% de acierto), que rebotea muy bien y que tiene jugadores muy polivalentes que juegan a un ritmo muy alto”. El máximo anotador de los aragoneses es Héctor Figueroa, con 232 puntos en los 14 partidos de fase regular que se han disputado.

Para Berrocal, el duelo de este domingo es “un gran reto” que “afrontan con mucha ilusión”. Los sanantonienses desean seguir dando pasos para ser una de las escuadras que disputen el ‘play-off’ de ascenso a Primera FEB, tal y como ocurrió en las últimas temporadas.