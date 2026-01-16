El Trasmapi HC Eivissa vuelve al ruedo ante el Balonmano Soria

El Trasmapi HC Eivissa retoma la competición tras el parón navideño. El conjunto dirigido por Geno Tilves disputará su primer compromiso de 2026 este sábado (20 horas, Sa Blanca Dona) frente al Balonmano Soria, un rival que aterriza en Ibiza inmerso en la lucha por la permanencia.

El equipo ibicenco afronta la cita instalado en la octava posición de la tabla con 16 puntos tras 15 jornadas y con la ambición de arrancar la segunda vuelta de la División de Honor Plata con un nuevo triunfo. Los pitiusos llegan en un buen momento de forma, encadenando dos victorias consecutivas ante BM Base Oviedo y Málaga, resultados que les han permitido volver a mirar de reojo a un play-off de ascenso que tienen a solo tres puntos.

Uno de los objetivos inmediatos del Trasmapi pasa por mejorar su rendimiento como local. En Sa Blanca Dona, los de Tilves solo han sumado seis puntos en ocho encuentros, un registro discreto que quieren empezar a corregir ante su afición para consolidar sus aspiraciones en esta segunda mitad del curso. Enfrente estará un Balonmano Soria al que los ibicencos ya superaron con claridad en la primera jornada liguera, cuando se impusieron por un contundente 29-40 el pasado 13 de septiembre. El conjunto soriano llega a la isla con urgencias clasificatorias, ocupando la decimocuarta plaza con 10 puntos, tres por debajo de la permanencia que marca el Cisne.

A domicilio, el cuadro castellanoleonés ha sumado cuatro puntos en siete salidas, con dos victorias logradas en las pistas de Alcobendas —colista y sin triunfos esta temporada— y Málaga, donde firmaron su último triunfo de 2025. Un rival necesitado y peligroso, que obligará al Trasmapi a ofrecer su mejor versión si quiere empezar el año con buen pie.