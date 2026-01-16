Santa Eulària volverá a acoger la Copa de España de Aguas Abiertas

La Real Federación Española de Natación (RFEN) ha desvelado oficialmente el calendario del Tour 2026 de Aguas Abiertas, confirmando que Santa Eulària volverá a ser una de las sedes estratégicas de la XI Copa de España. Con esta designación, el municipio ibicenco reafirma su posición como un destino de referencia para el deporte de élite y la natación de fondo en el Mediterráneo.

El circuito de 2026, calificado por la RFEN como "puro espectáculo", mantiene a Santa Eulària dentro de su selecto calendario de etapas. La prueba, que ya se ha convertido en una cita ineludible para los mejores nadadores del país, destaca no solo por su exigencia técnica, sino también por las inmejorables condiciones de sus aguas y la capacidad organizativa de la sede.

Un Tour de alto nivel de La Copa de España de Aguas Abiertas 2026 recorrerá la geografía española buscando los entornos naturales más espectaculares. La inclusión de Santa Eulària garantiza una etapa marcada por la "belleza paisajística y un clima privilegiado", factores que atraen cada año a "centenares de deportistas, desde categorías infantiles hasta máster, además de la élite nacional que busca puntos clave para el ranking final del Tour".

Desde la organización local y las instituciones se celebra este anuncio como un "impulso al turismo deportivo y una oportunidad para proyectar la imagen de Ibiza como un entorno seguro y profesional para la alta competición". "Que Santa Eulària vuelva a ser sede es un reconocimiento al trabajo bien hecho en ediciones anteriores y a la apuesta decidida por el deporte de aguas abiertas", señalan fuentes cercanas a la organización.

El Tour 2026 promete ser uno de los más competitivos de la última década, con un nivel de participación que crece año tras año, consolidando las aguas abiertas como una de las disciplinas con mayor proyección dentro de los deportes acuáticos en España.