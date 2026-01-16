Un necesitado Gasifred Atlético recibe a Melistar

Borrón y cuenta nueva. Eso es lo que pretende el Gasifred Atlético este sábado (17.15 horas, Sa Blanca Dona) ante el Melistar, en el encuentro correspondiente a la jornada 15 de la Segunda División de fútbol sala. El conjunto dirigido por José Fernández atraviesa su momento más delicado de la temporada. Pese a ocupar la sexta posición de la tabla con 22 puntos, los ibicencos encadenan tres derrotas consecutivas y han perdido seis de sus últimos ocho compromisos, una dinámica peligrosa que les obliga a sumar de tres para no descolgarse de la pelea por el play-off de ascenso, que marca El Ejido con 26 puntos.

El Gasifred buscará refugio en su feudo y en el apoyo de su afición para revertir la situación. No en vano, Sa Blanca Dona está siendo un bastión relativamente fiable para los azulones, que solo han cedido dos derrotas como locales en lo que va de 2025. Recuperar solidez en casa se antoja clave para cortar la sangría de resultados y recuperar sensaciones. Enfrente estará un Melistar que llega a Ibiza en un buen momento anímico. El conjunto dirigido por Jordi Cano es undécimo con 16 puntos, cinco por encima del descenso, y aterriza en la isla tras un triunfo de prestigio ante el Málaga, segundo clasificado, al que derrotó por 2-1 el pasado fin de semana en el Javier Imbroda.

Lejos de casa, el cuadro melillense se ha mostrado competitivo y peligroso. Ha sumado siete puntos en seis salidas y enlaza dos victorias consecutivas a domicilio frente a Ceuta (2-4) y Leganés (2-3). Además, sus partidos fuera suelen decidirse por detalles: de los seis encuentros disputados como visitante, uno acabó en empate y cuatro se resolvieron por la mínima, reflejo de un equipo correoso, intenso y difícil de doblegar. Un reto exigente para un Gasifred que no puede permitirse más tropiezos y que está obligado a responder para seguir mirando hacia arriba.