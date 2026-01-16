Día histórico para el fútbol y el rugby de Ibiza: El Estadi Municipal de Es Putxet acoge su primer entrenamiento

Después de años de espera, la ciudad de Ibiza ya tiene su nuevo estadio municipal. El Estadi Municipal de Es Putxet abrió sus puertas por primera vez este jueves a las 18 horas para acoger el primer entrenamiento de las categorías inferiores del Ibiza Rugby Club. La apertura de las instalaciones representa un hito histórico para este deporte en la isla, ya que por primera vez se podrá jugar en una superficie óptima para su desempeño.

Asimismo, la SD Ibiza también está de enhorabuena. Sus categorías inferiores comenzarán a entrenarse en las nuevas instalaciones a partir del próximo 26 de enero, mientras que el primer equipo lo hará durante la temporada que viene, debido a la imposibilidad de cambiar nuevamente de campo. Durante la tarde de este jueves, algunos padres acompañados de sus hijos fueron los primeros en presenciar el nuevo estadio al que acudirán cada semana para llevar a los jóvenes jugadores, que aún no habían tenido la oportunidad de experimentar un entrenamiento de rugby en una superficie en perfectas condiciones.

El campo acogerá su primer partido el próximo sábado a las 15 horas, en el encuentro correspondiente a la quinta jornada de la Liga Balear que el Ibiza Rugby Club, invicto sin encajar ni una sola derrota, disputará ante el Menorca T.R.U.C. Un partido histórico que pondrá la primera piedra en la escalada del deporte del municipio de Ibiza en el ámbito balear y nacional.

Gradas listas e iluminación provisional

Aunque el primer entrenamiento, previsto para el jueves de la semana pasada, fue cancelado en el último momento por cuestiones de seguridad, el nuevo campo ubicado en el carrer des Jondal ya cumple con los mínimos requeridos para su pleno funcionamiento. Las instalaciones cuentan con cuatro vestuarios, además de uno para trabajos fisioterapéuticos y dos almacenes destinados para material. Además, las gradas en las que seguidores, familiares y niños se sentarán cada semana ya están completamente ubicadas, y el parking ya está pintado con las correspondientes marcas viales, a la espera de colocar algunos bolardos de seguridad dada la cercanía que presentan con la grada.

Primer entrenamiento de las categorías inferiores del Ibiza Rugby Club en Es Putxet / Vicent Marí

Sin embargo, aún no se conoce la fecha en la que estará disponible la iluminación del campo, motivo por el que se han colocado unos focos provisionales en las esquinas y los laterales del rectángulo de juego para solventar posibles interrupciones por la oscuridad. Además, la red de saneamiento aún no distribuye el agua hacia los vestuarios, un problema que está previsto que los servicios técnicos solucionen durante los próximos días.

En el pequeño acto de apertura estuvo presente la concejala de deportes del Ayuntamiento de Ibiza, Catiana Fuster, además del presidente del Ibiza Rugby Club, Alejandro Doury. El cargo de la entidad deportiva se mostró muy ilusionado y orgulloso del nuevo estadio que albergará los entrenamientos y partidos de todas las categorías de la disciplina desde este jueves: «Ahora el Ibiza Rugby Club, que es el club de aquí, va a poder jugar en Ibiza, y no tendrá que ir a otros lugares», señala a este diario.

«Un gran paso para el deporte local»

Y es que el conjunto pitiuso vivió una de sus situaciones más dramáticas cuando fue desplazado de su hábitat natural, Can Misses 3, hace unos años, lo que le obligó a entrenar en las pistas de Can Misses 4 y competir en Sant Llorenç. «No era lo mismo», cuenta Doury, que explica que la apertura del nuevo campo va a ser «una oportunidad para los niños», que aún «no estaban acostumbrados a los palos, que en rugby son súper importantes». «Se siente mucho mejor estando aquí», cuenta a este diario una de las madres de los chicos que acudieron a su primer entrenamiento en el nuevo campo, que están «más contentos y les hace más ilusión», subraya.

Fuster señaló a este diario que es «un gran paso para el deporte local poder tener un campo en el centro», además de que es también «una buena noticia para los padres», que a partir de ahora podrán acompañar a sus hijos a un campo más cercano. La concejala quiso destacar la buena relación que ha habido con la SD Ibiza y el Ibiza Rugby Club durante todo el proceso de instalación y reglamentación de las instalaciones, a las que miembros de ambos clubes acudían con asiduidad para revisar el avance de las obras. Finalmente, Fuster destacó «la felicidad y la ilusión» de los niños que a partir de este jueves pueden entrenar en un campo nuevo y en perfectas condiciones para placar, tirarse, correr y saltar.

El campo de Es Putxet durante el primer entrenamiento del Ibiza Rugby Club / Vicent Marí

Una de las figuras que más protagonismo ha tenido estos años en el club y que han contribuido en mayor medida a su mantenimiento es Ilie Vacar, entrenador y exjugador del equipo en los años 2010. El preparador, que fue una de las caras visibles durante los años gloriosos del rugby pitiuso, expresó su satisfacción y alegría a este diario al conocer la fecha de apertura del estadio: «Después de tantos años en los que hemos sufrido demasiado, gracias a Dios y al Ayuntamiento se ha conseguido dar un paso importante para el deporte local y para el rugby», indica.

«Va a ser un punto cero para el rugby en Ibiza»

Para el técnico, la construcción de este campo era imprescindible para que «el deporte local tenga una estabilidad en la ciudad de Ibiza. Estamos viviéndolo con alegría y no tengo palabras para describir lo que sentimos», señala a este diario. «Va a ser un punto cero de una nueva etapa de la vida del rugby en Ibiza», relata con convencimiento Vacar.

Y es que el deportista tiene la corazonada de que la apertura de este estadio devendrá en una serie de acontecimientos positivos para el equipo, que se mantiene invicto y en una situación privilegiada en la tabla clasificatoria: «Este es el año de Ibiza. Vamos a ascender y a ser campeones, porque tenemos un grupo muy bueno de jugadores que han llegado a la isla y han recibido muy bien el mensaje. Estamos todos muy motivados y el sábado los chicos lo van a dejar todo en el campo porque son conscientes de que el sábado va a ser un día histórico para la isla y el rugby».

Vacar considera que la inauguración de este estadio va a desembocar en un aumento del interés por parte de los niños y los padres de la ciudad, que, a partir de ahora, verán con mayor «confianza» y «seguridad» la posibilidad de apuntar a sus hijos a rugby: «Antes se dio un paso para atrás porque los padres veían que los niños no tenían dónde entrenar o que donde lo hacían las condiciones de seguridad eran mínimas. Yo estoy convencido de que a medida que el rugby vuelva a la normalidad, de aquí a un año podemos doblar la cantidad de niños apuntados y, de hecho, hoy ya me han contactado para preguntarme si una niña de 11 podía hacerlo».

Las escuelas del Ibiza Rugby Club, distribuidas en diferentes escuelas de toda la isla, cuentan con cerca de un centenar de chicos y chicas que se divierten practicando este deporte y que tendrán la oportunidad de poner a Ibiza en el mapa balear y nacional en unos años. Mientras tanto, Es Putxet será la nueva casa de futbolistas y rugbistas del municipio de Ibiza, que disfrutarán de lo que tanto pedían y se llevaban mereciendo desde hace años: un lugar para entrenar y jugar en perfectas y óptimas condiciones.