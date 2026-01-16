Cambios en el ataque de la SD Ibiza

La SD Ibiza comunicó este viernes la salida de Rubén Carretero, que abandona la isla para incorporarse al Alcoyano tras anotar un gol en siete partidos oficiales esta temporada con la entidad rojilla. El atacante había llegado el pasado mercado invernal procedente del Alzira, pero no terminó de asentarse en los planes del cuerpo técnico.

Para cubrir su marcha, el club presidido por Vicente López anunció la incorporación de Fernando Vargas, delantero de 25 años procedente del Bollullos CF, actual segundo clasificado del Grupo 10 de Tercera RFEF. El nuevo refuerzo rojillo llega tras firmar siete goles en lo que va de curso con el conjunto andaluz.

En total, Vargas ha disputado 37 partidos con el Bollullos, con los que ha anotado nueve goles entre todas las competiciones, cifras que avalan su llegada como una apuesta ofensiva clara. Con este fichaje, Casañ contará por fin con un ‘9’ específico y de garantías, una demarcación en la que el técnico valenciano ha ido probando distintas alternativas a lo largo del curso sin encontrar un referente fijo.