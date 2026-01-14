El Trasmapi HC Eivissa ficha a Diego Rueda hasta final de temporada

El Trasmapi HC Eivissa comienza a reforzar su plantilla de cara a la segunda mitad de la temporada. El conjunto ibicenco ha presentado de forma oficial a Diego Rueda como nuevo jugador del primer equipo. El extremo derecho, madrileño de 26 años, se incorpora a la disciplina naranja para lo que resta de la temporada con el objetivo de aumentar las prestaciones ofensivas en un momento clave del curso.

Tras la marcha de Juani Montoto y la partida de su capitán Vicente Sancho hacia la Liga ASOBAL en las últimas dos semanas, el equipo de Geno Tilves necesitaba acudir al mercado invernal para buscar nuevos refuerzos que suplieran estas bajas sensibles. Aunque aún falta tiempo para que finalice el periodo de fichajes, el Trasmapi HC Eivissa ya ha movido ficha y no se descarta que continúe haciéndolo.

Formado en la cantera del CB Leganés, Rueda ha construido una trayectoria sólida en la categoría tras su paso por CB Benidorm y CB Soria, antes de recalar en el CB Alarcos, equipo en el que ha competido durante las tres últimas campañas. Su experiencia en distintos proyectos y su capacidad de adaptación a diferentes estilos de juego han sido algunos de los factores que han llevado al club a apostar por su incorporación.

Con 1,82 metros de altura y 67 kilos, el nuevo jugador del HC Eivissa destaca por su agilidad, su velocidad en la transición y una lectura inteligente de los espacios desde el extremo derecho, un perfil que encaja con el ritmo dinámico y la identidad competitiva del equipo. La entidad confía en que su llegada aporte «frescura, profundidad y ambición al grupo en la fase decisiva de la temporada». Rueda ya trabaja integrado en la dinámica del vestuario y queda a disposición del cuerpo técnico para los próximos compromisos.