El Santa Eulària Ibiza Marathon oferta las últimas 300 plazas para la distancia reina

El Santa Eulària Ibiza Marathon encara la recta final hacia su próxima edición con una noticia que confirma su consolidación dentro del calendario deportivo nacional e internacional. Y es que, a poco más de tres meses para la celebración de la prueba, la organización ha anunciado que solo quedan 300 plazas para completar el cupo disponible en la distancia de maratón.

Este ritmo de inscripciones sitúa a la prueba ibicenca muy cerca del sold out en su modalidad reina, la más exigente del programa y homologada por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) con sus 42.195 kilómetros reglamentarios. Su trazado, con salida en el puerto de Ibiza, junto al mar, y meta en la propia localidad de Santa Eulària, transcurre por cuatro de los cinco municipios de la isla y atraviesa algunos de los enclaves más icónicos de Ibiza. Además, al ser una carrera vespertina, los participantes pueden disfrutar en plena prueba de un fantástico atardecer.

El evento, que fusiona deporte y turismo ofreciendo una experiencia integral a los asistentes, refuerza otra temporada más su carácter internacional. Y es que si nos atenemos a los datos de los participantes inscritos hasta la fecha -4.000 entre las tres modalidades del programa-, más de un 70% de ellos llegará desde el extranjero. Así, tras España, con el 28% de los corredores registrados, destacan naciones como Reino Unido (18,6%), Países Bajos (10,6%), Italia (10,1%), Francia (7.2%), Bélgica (6,3%) o Alemania (4,8%). También hay participantes ya con su dorsal asegurado procedentes de países como Suecia, Venezuela, Argentina, Dinamarca, Colombia o Estados Unidos.

El Santa Eulària Ibiza Marathon está fechado para el 18 de abril de 2026 y volverá a contar con tres modalidades. Y es que, además del maratón, se celebrarán otras dos pruebas con 22 y 12 kilómetros respectivamente. Organizado por Talentum Group, el evento ha dado un "salto cuantitativo y cualitativo notable en los últimos años, logrando posicionarse entre los maratones más deseados de la primavera gracias a la combinación de un recorrido atractivo, un clima suave y una organización cuidada al detalle".