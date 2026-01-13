La 43ª edición de la Milla Urbana Isla de Ibiza se presentará en Fitur

La 43ª edición de la Milla Urbana Isla de Ibiza, la carrera de milla más antigua de España, será presentada oficialmente durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebrará en Madrid. El acto servirá como pistoletazo de salida a una edición que llegará cargada de novedades y cambios significativos. La prueba atlética se disputará el domingo 31 de mayo de 2026, una fecha histórica para el evento, ya que por primera vez desde su creación en 1984 abandona el mes de octubre para trasladarse a la primavera.

Un cambio de fecha histórico

Desde su nacimiento, la Milla Urbana Isla de Ibiza siempre se había celebrado en otoño. En aquella primera edición de 1984, el vencedor fue el atleta castellonense Andrés Vera, diploma olímpico en los Juegos de Los Ángeles. Más de cuatro décadas después, el Club J.A.S.A., organizador del evento, ha decidido apostar por un cambio de calendario con el objetivo de revitalizar la prueba y adaptarla a un nuevo contexto deportivo y social.

Más promoción y nuevos actos paralelos

Además del cambio de fecha, la organización ha anunciado que potenciará de forma notable la promoción de la carrera tanto en citas nacionales como internacionales. En los últimos años, la prueba se había visto condicionada por la falta de presupuesto, los ajustes en el calendario atlético y la proliferación de nuevas carreras con un fuerte respaldo económico y mediático, factores que habían provocado cierto estancamiento.

Con el objetivo de devolverle el protagonismo que merece, la 43ª edición contará también con un completo programa de actos paralelos, entre los que se incluyen charlas, una exposición, una excursión en barco para atletas invitados y colaboradores, un photocall y una fiesta de clausura con música en directo.

Presentación en Madrid con atletas de élite

A la presentación en FITUR ya han confirmado su presencia diversos organizadores deportivos y atletas de primer nivel. Entre ellos destacan Francisco Luis Martín Dobao, ganador del Trofeo Mariano Haro en la pasada edición, y Carla Masip, vencedora en 2025 del Trofeo Carmen Valero, siempre que su calendario competitivo se lo permita. Durante el acto en Madrid se repartirán números gratuitos entre los asistentes para participar en el sorteo de un viaje a Ibiza, que se realizará al término de la presentación oficial de la Milla.

La Milla Urbana Isla de Ibiza inicia así una nueva etapa, con la mirada puesta en el futuro, pero sin perder la esencia de una prueba histórica que ha marcado el atletismo nacional durante más de cuarenta años.