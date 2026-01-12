La UD Ibiza Bádminton Pitiús se agarra a la élite con uñas y dientes

El objetivo, más cerca. La UD Ibiza Bádminton Pitiús dio este fin de semana un paso de gigante hacia la permanencia al imponerse con autoridad al Rinconada Sevilla (5-2) en Sa Blanca Dona en un duelo marcado en rojo en el calendario. En una jornada clave, los ibicencos respondieron con carácter, hicieron valer el factor pista y se aferran a la máxima categoría del bádminton nacional cuando la temporada entra en su tramo decisivo.

El triunfo no fue uno más. Tras ocho jornadas disputadas, el conjunto pitiuso se sitúa en la tercera posición de la clasificación con 12 puntos, fruto de un balance de cuatro victorias y cuatro derrotas, y se coloca en una posición privilegiada en la lucha por la permanencia. Además, el valor de la victoria se multiplica al haberse logrado ante un Rinconada Sevilla que es uno de los equipos más competitivos del campeonato y que tras esta jornada se mantiene en la segunda plaza con 15 puntos, confirmando la dureza del rival.

El encuentro comenzó con una clara declaración de intenciones por parte del conjunto local. La juventud de la cantera volvió a marcar el camino, con Yaidel Gil y Carmen Jiménez mostrando una madurez impropia de su edad en el dobles mixto. La pareja ibicenca dominó el partido de principio a fin, impuso su ritmo desde el primer set y colocó el primer punto en el casillero pitiuso, encendiendo a la grada y dando confianza al equipo.

Un inicio arrollador

Ese arranque fue el preludio de un inicio arrollador. El Pitiús mantuvo el pulso alto en los dobles y no dio margen al Rinconada para entrar en el encuentro. Tanto en el dobles femenino como en el masculino, los locales impusieron solidez, concentración y una enorme capacidad competitiva. Especial mención merece el dobles masculino, un duelo de máxima exigencia y alternativas constantes que se resolvió tras cinco sets y que terminó de inclinar la balanza hacia los ibicencos con un valioso 3-0 global.

Con ese colchón, el enfrentamiento entró en la fase de individuales, donde el conjunto sevillano reaccionó y logró apretar el marcador. Dos partidos muy disputados devolvieron la emoción al choque y recordaron que, ante un rival de la zona alta, cualquier concesión se paga cara.

En ese momento emergió la figura de la promesa Sofía García, que asumió la responsabilidad sin titubeos. Su victoria, firme y sin fisuras, cerró el enfrentamiento y aseguró unos puntos vitales para los intereses del Pitiús. El último individual, ya sin incidencia en el resultado final, sirvió para completar un duelo intenso y fijar el definitivo 5-2.

Más allá del marcador, la victoria refuerza el proyecto de la UD Ibiza Bádminton Pitiús y su apuesta por una combinación equilibrada de cantera y experiencia. Tras ocho jornadas, el equipo no solo compite, sino que lo hace con personalidad ante rivales directos de la zona alta.