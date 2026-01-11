La SD Ibiza vence y convence en Sant Rafel

La SD Ibiza volvió a imponer su ley este domingo en el Municipal de Sant Rafel tras vencer por 2-1 al Olot. Dos goles increíbles de Rául Castro y Tomás Bourdal encarrilaron el partido para un equipo que sigue invicto en su nuevo feudo y que le coloca octavo con 25 puntos, a la espera de lo que haga el Espanyol B en su partido.

Raúl Casañ quiso empezar el encuentro sin un delantero de referencia en el ataque y optó por Lorenzo Busi, Carlos Gisbert y Marcos en faceta ofensiva. El Olot comenzó dando el primer susto del partido después de anotar un gol que el árbitro tuvo que anular. El dominio continuó, y a los siete minutos de encuentro, Rubén Enri dispuso de un mano a mano que Edu Frías atajó con una intervención providencial. Sa Deportiva necesitaba mayor control en el centro del campo por parte de Jaume Villar y Pepe Bernal, aún desaparecidos sobre el césped, ya que los gerundenses se sentían cada vez más cómodos en el Municipal.

Pau López aviso con una remate de cabeza que se marchó por encima de la portería, y Albert replicó el mismo remate un minuto después con otro testarazo que rozó el travesaño. Sin embargo, y pese a las constantes llegadas del Olot sobre el área rojilla, el primer golpe llegaría en el bando pitiuso. Raúl Castro condujo el esférico en banda derecha y, tras un autopase con el que se marchó de su marcador, definió ajustado al palo derecho de la portería defendida por Pol Ballesté. Gol espectacular y primer tanto del año para los de Casañ.

Dominio rojillo

El encuentro se abrió a raíz del gol y Lorenzo Busi lo aprovechó. Un contragolpe bien conducido por el formenterense acabó en los pies de Marcos, que dentro del área envió el esférico al larguero. Los minutos de dominio del cuadro catalán parecían un espejismo ante la superioridad que mostraba la SD Ibiza tras inaugurar el marcador. Prueba de ello fue otra clara ocasión que tuvieron los ibicencos tras un mano a mano de Carlos Gisbert que desvió la defensa gerundense en el último momento.

El gol reactivó a los ibicencos, que volvieron a mostrar la versión que le había llevado a sumar cuatro de cinco victorias en su feudo. Un equipo reconocible que recuperó la solidez defensiva y la velocidad arriba que había desaparecido durante los primeros 20 minutos. Los catalanes estaban desactivados y, pese a algunos acercamientos sobre la meta de Edu Frías, el final de la primera parte era un hecho y la pelota estaba del lado de Sa Deportiva.

Marcos aguanta el balón durante el partido ante el Olot / Vicent Marí

Los primeros compases de la segunda mitad fueron una fotocopia de la primera, con un Olot incisivo en campo rojillo y que avisó tras un centro peligroso del recién ingresado Iván Breñe que exigió meter la manopla a Frías para evitar el remate de Rubén Enri. Maffeo, hermano del conocido lateral del Mallorca, tambien probó fortuna desde lejos con un disparo que se marchó a la derecha. El mismo jugador volvió a centrar un balón que Enri estuvo cerca de embocar a la red.

Golazo y sentencia

Los pitiusos no se terminaban de encontrar tras la salida de los vestuarios y volvían a ser exigidos en defensa. Casañ movió ficha e introdujo a Álex Sánchez por un brillante Marcos para extraer alguna jugada que oxigenara al equipo en faceta ofensiva. Sin embargo, los catalanes continuaban su acecho y Marc Mas estuvo cerca de empatar después de que Frías rechazara un remate ajustado al palo izquierdo.

Con el paso de los minutos, el choque comenzaba a entrar en el tramo que querían los ibicencos. No ocurría nada y cada vez había más espacios arriba para sentenciar el duelo. Pepe Bernal trató de sorprender a Ballesté con un libre directo lejano que fue el disparo más peligroso de los locales hasta el minuto 76. Un minuto después, Gisbert estuvo cerca de conectar un cabezazo a centro de Adrián López.

El mismo lateral volvió a crear peligro desde la banda izquierda con un centro por bajo que remató Busi a centímetros del palo derecho. Cuando buscas, al final encuentras, y un balón botado al área del Olot terminé en los pies de Bourdal, que con un disparo ajustado más propio de un killer que de un central, anotó el segundo tanto a falta de diez minutos para el final y encarriló el duelo para los pitiusos.

Aunque el partido parecía decidido, Maffeo pudo acortar distancias dos minutos después con un disparo de falta directa desde la frontal que se marchó arriba por poco. No sería el último aviso de los olotenses, que provocaron un penalti tras un agarrón de Joan Prado. Marc Mas lo anotó para acortar distancias, pero no hubo tiempo para más. El colegiado decretó inmediatamente el final del encuentro y la SD Ibiza volvió a vencer en su campo, donde ya suma un total de cinco victorias y un empate. Todo un fortín.