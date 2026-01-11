Exhibición de Ciro Martín y Noelia Juan en la 5K Ibiza-Platja d’en Bossa

Los atletas valencianos Ciro Martín y Noelia Juan se han proclamado este domingo vencedores de la sexta edición de la 5K Ibiza-Platja d’en Bossa. La prueba volvió a ofrecer un alto nivel competitivo y un excelente ambiente a lo largo del recorrido por la costa del municipio de Sant Josep.

En la categoría masculina, Ciro Martín dejó la carrera prácticamente sentenciada desde los primeros metros. Tras el pistoletazo de salida, a las 9 horas, el joven corredor se unió al grupo formado por Mauro García-Vallés, Adrián Guirado y Josep Torres. Pero después de tres kilómetros, Martín redobló su esfuerzo para escaparse con suma facilidad y cruzar la línea de meta con un excelente registro de 15:03, confirmando su gran estado de forma.

La segunda posición fue para el santaeulaliense Adrián Guirado, ganador de la pasada edición, que pese a firmar una notable actuación tuvo que conformarse con el subcampeonato tras detener el crono en 15:08. El podio lo completó Mauro García-Vallés, del C.A. Pitiús, que se colgó el bronce con un tiempo de 15:15.

Noelia Juan arrasa

En la prueba femenina, Noelia Juan firmó una actuación sobresaliente, protagonizando uno de los grandes momentos de la jornada. La corredora dominó con solvencia su categoría y logró, además, colarse entre los veinte primeros clasificados de la general absoluta. Juan paró el reloj en 17:21.

Tras ella, Gloria Tejado ocupó la segunda plaza con un tiempo de 18:06, mientras que el tercer escalón del podio fue para la joven Nuria Tauler, que completó el recorrido en 18:30.

Más allá de los resultados, la 5K volvió a transformar Platja d’en Bossa en una auténtica fiesta del atletismo popular. Medio millar de corredores tomaron la salida en un circuito de dos vueltas junto al mar, tiñendo la costa de Sant Josep de una marea multicolor en la que se mezclaron atletas federados, aficionados y corredores debutantes, en un ambiente marcado por el buen tiempo y el constante apoyo del público.

Al término de la competición, el Ayuntamiento de Sant Josep y el Consell Insular de Ibiza hicieron entrega de un total de 62 trofeos correspondientes a todas las categorías oficiales. Además, el Centro Comercial La Sirena colaboró con la entrega de seis vales de compra por valor de 100, 60 y 40 euros.

La sexta edición de la 5K Ibiza-Platja d’en Bossa sirvió, además, como antesala del 10K Ibiza-Platja d’en Bossa, que se celebrará el próximo domingo 15 de febrero. La prueba, que ha generado una expectación sin precedentes, agotó sus inscripciones hace más de un mes y será este año Campeonato de España de 10K, un hito histórico para Ibiza, que acogerá por primera vez una competición nacional de esta magnitud.