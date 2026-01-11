El boxeador residente en Ibiza Sergio 'El Káiser' se corona con una actuación magistral

El boxeador afincado en Ibiza Sergio Fernández 'El Káiser' se coronó durante la tarde de este sábado en el Hook FC Boxing 001 tras vencer al nicaragüense Alexander Zeledón por K.O. en el segundo asalto. El combate, disputado en la plaza de toros del Gijón Arena y correspondiente al peso medio (75 kilos), estuvo bastante disparejo desde el inicio, con un Sergio que no paraba de conectar sobre la cabeza y el cuerpo de Zeledón, que no resistió en el segundo round.

Con este triunfo, el púgil residente en Ibiza que ejerce como policía local en Sant Antoni, tendrá la posibilidad de pelear por el cinturón nacional de peso medio o supermedio dentro de unos meses. Y es que 'El Kaiser', que ya fue campeón nacional en dos ocasiones, no pudo disputar el combate por el título en mayo del año pasado tras una rotura en la nariz tres días antes. Asimismo, este accidentado imprevisto se sumó a la preparación del asturiano como policía, motivo por el que estuvo ausente del cuadrilátero durante un año.

«Me vi físicamente muy bien, y eso que este diciembre trabajé muchos días», cuenta el boxeador a este diario tras su gran triunfo. Sobre su próximo combate, que puede condecorarle como tricampeón nacional, apunta: «Me haría mucha ilusión disfrutar del título medio o supermedio y la verdad es que tengo ganas de ir fuera de casa a ganarlo». 'El Káiser' aún no tiene claro en cuál de los dos pesos competirá, aunque tiene su preferencia: «Me gustaría supermedio, aunque estoy mirando posibilidades», señala.

El boxeador estuvo preparando este combate en las instalaciones del Olimpia Ibiza Fight Center y en el Eden Gym de Sant Antoni, donde jóvenes púgiles entrenan cada día para intentar conseguir hazañas como las de figuras tan importantes como la de Sergio 'El Káiser'.